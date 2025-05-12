Kabine'den PKK'nın fesih kararı sonrası peş peşe mesaj

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, PKK'nın silah bırakma kararı sonrası açıklamada bulundu.

5-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen kongrede fesih kararı alan terör örgütü PKK, bu kararı yazılı bir açıklamayla kamuoyuna ilan etti. PKK'nın silah bırakarak varlığını yok etme kararının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'dan açıklama geldi.

BU ZAFERİN SAHİBİ MİLLETİMİZDİR

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın fesih kararıyla ilgili bir video paylaştı. Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğiyle, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin kararlı duruşuyla terörsüz Türkiye’de önemli bir evre gerçekleşmiştir. Terör örgütü kendini feshettiğini ve silah bıraktığını ilan etmiştir. Terörsüz Türkiye, barışa ve kardeşliğe olan inancın bir zaferidir. Bu zaferin sahibi milletimizdir. Teminatı, birliğimizdir. Bu tarihi sürece destek veren dualarıyla, cesaretleriyle, vakarlarıyla kardeşliğimizi büyüten herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha vatanımız uğruna fedayı can eyleyen aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Şehit ailelerimizi derin bir hürmetle yad ediyorum."

TÜRKİYE'Yİ VESAYETLE ÇEVRELEMEK İSTEYENLER DAĞILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da sosyal medya platformu X hesabından paylaşım yaptı. Bakan Bayraktar söz konusu sürecin sadece bir terör örgütünün sona erişi olmadığını, aynı zamanda Türkiye'yi vesayetle çevrelemek isteyen yapıların da dağılması anlamına geldiğini ifade etti.

Cumhuriyetin temel niteliklerinin, milletin müşterek değerleri ve birlikte yaşama iradesinin bu sürecin mihenk taşı olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve yüksek siyasi iradesiyle, Sayın Devlet Bahçeli'nin milli duruşu ve stratejik çağrılarıyla yürütülen 'Terörsüz Türkiye' politikası, ülkemizi tarihi bir eşikten geçirmektedir. PKK'nın kendini feshetme kararı devletimizin sahadaki dik duruşunun ve milletimizin teröre karşı gösterdiği sarsılmaz iradenin bir sonucudur. Bu süreç sadece bir terör örgütünün sona erişi değil, aynı zamanda Türkiye'yi vesayetle çevrelemek isteyen yapıların da dağılması anlamına gelmektedir. 'Terörsüz Türkiye' hedefi artık bir temenni değil, milletçe inşa ettiğimiz ortak geleceğin somut bir parçasıdır. İç cephemizi güçlendirdiğimiz ve kardeşlik iklimini sarsılmaz bir şekilde tesis ettiğimiz bir geleceğe kapı aralıyoruz. Artık bu topraklarda terörü araç, devleti hedef, milleti ise engel gören hiçbir yapı Türkiye Yüzyılı'nda varlık gösteremeyecek. Terörle mücadelede canlarını feda eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

BAKAN ŞİMŞEK: TÜRKİYE'DE YATIRIM İKLİMİ DAHA DA İYİLEŞECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden, “Terörsüz Türkiye” süreci ile ülkemiz, artık tüm enerjisini, maddi ve manevi kaynaklarını daha verimli ve etkin alanlarda kullanarak kalkınma sürecini hızlandıracak ve büyüme potansiyelini artıracaktır. Türkiye’de ve bölgemizde güven ve istikrar pekişecek, yatırım iklimi daha da iyileşecek. Şimdi huzur, istikrar ve refah zamanı." diye konuştu.