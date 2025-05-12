PKK feshini ilan etti! Terör örgütü silahlarını nerede bırakacak?

5-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen kongrede fesih kararı alan terör örgütü PKK, bu kararı yazılı bir açıklamayla kamuoyuna ilan etti.

Terör örgütü PKK tarafından yapılan açıklamada 'pratikleşme süreci'nin İmralı'da tutuklu bulunan teröristbaşı Öcalan tarafından yönetileceği belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

PKK'nın fesih kararının ardından sürecin nasıl ilerleyeceği, silahların nerelerde ve hangi koşullarda teslim edileceği merak ediliyordu.

CNN TÜRK Muhabiri Emrah Çakmak, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin ayrıntıları anlattı. Çakmak konuyla ilgili şunları söyledi:

"ÜÇ AŞAMA SÖZ KONUSU"

"Örgüte yakın kaynakların aktardığı bilgiye göre; bir süreç fesihle başladı. Silahlar teslim edilecek ve bu nasıl olacak? Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde gerçekleşecek. Üç aşama söz konusu.

3 NOKTADA SİLAHLAR TESLİM EDİLECEK

Silahlar BM gözetiminde teslim edilecek. Bu teslim işleminde uluslararası gözlemciler olacak. Teslimin yapılacağı yerler belirlendi. Teröristlerin 3 aşamalı plan dahilinde silahları teslim edeceği yerler belli oldu. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarının bulunduğu Duhok vilayetine bağlı Amediye, Erbil'in Binar ve Köysancak; Süleymaniye'nin Seyid Sadık vilayetinde bırakılacak."