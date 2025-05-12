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SON DAKİKA... Türkiye için tarihi gün! Terör örgütü PKK fesih kararını açıkladı

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SON DAKİKA... Türkiye için tarihi gün! Terör örgütü PKK fesih kararını açıkladı
Gündem Haberleri

'Terörsüz Türkiye' hedefinde mutlu son! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Müjdeleri her an alabilirsiniz” açıklamasının ardından beklenen gelişme yaşandı. 5-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen kongrede fesih kararı alan terör örgütü PKK, bu kararı yazılı bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

Canlı Anlatım Özeti
  • TERÖR ÖRGÜTÜ PKK FESİH KARARINI AÇIKLADI
  • ERDOĞAN 'HER AN MÜJDELERİ ALABİLİRSİNİZ' DEMİŞTİ

12.05.2025 09:05

🔴TERÖR ÖRGÜTÜ PKK FESİH KARARINI AÇIKLADI

 5-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen kongrede fesih kararı alan terör örgütü PKK, bu kararı yazılı bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

12.05.2025 09:00

ERDOĞAN 'HER AN MÜJDELERİ ALABİLİRSİNİZ' DEMİŞTİ

Önceki gün, AK Parti Genel Merkezi Kadın Kolları'nın düzenlediği "Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı"nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye' sürecinin büyük titizlikle yürütüldüğünü belirten Erdoğan, "Ülkemizi terör belasından kurtaracağız. Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız." demişti.

Yer: Türkiye

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