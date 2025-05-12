SON DAKİKA... Türkiye için tarihi gün! Terör örgütü PKK fesih kararını açıkladı

Editör: Türkiye Gazetesi 12 Mayıs 2025 09:05 - Güncelleme: 12 Mayıs 2025 09:13 - Güncelleme:

'Terörsüz Türkiye' hedefinde mutlu son! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Müjdeleri her an alabilirsiniz” açıklamasının ardından beklenen gelişme yaşandı. 5-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen kongrede fesih kararı alan terör örgütü PKK, bu kararı yazılı bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu.