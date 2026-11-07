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Zeytinburnu'nda trafikte saldırının bedeli ağır oldu! 180 bin lira ceza kesildi

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İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde trafikte yaşanan tartışma, araç saldırısıyla sonuçlandı.

Olay anlarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, saldırıyı gerçekleştiren sürücünün E.M. (39) olduğu belirlendi.

E.M'ye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesinden 180 bin lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca sürücünün kullandığı araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken ehliyetine de 60 gün boyunca el konuldu.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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