Güllü’nün ölümüyle ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter, bu kez hemşirelik yaptığı döneme ilişkin iddialarla gündemde. Hastalara yönelik kötü muamele suçlamalarına ilişkin yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan, yurt dışına kaçış planı yapıldığı öne sürülen ses kaydı da dosyada yer aldı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Kamuoyunda Güllü olarak tanınan Gül Tut, 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında yanında bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun ifadeleri ve dosyadaki diğer deliller incelendi.

Yargılama sonucunda Gülter, annesini kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, tutukluluk hâlinin devamına karar verirken Gülter'in avukatı hükmü istinafa taşıyarak tahliye talebinde bulundu.

Tuğyan Ülkem Gülter'in hastalara eziyet ettiği iddia edilmişti: Yeni görüntüler ortaya çıktı

"HASTALARI İĞNEYLE UYUTURDU"

Gülter hakkında yürütülen hastane soruşturması ise eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun savcılığa yaptığı başvuruyla gündeme geldi. Eminoğlu, Gülter'in hemşire olarak çalıştığı dönemde hastalara yönelik uygunsuz davranışlarda bulunduğunu, gece nöbetlerinde kendi rahatını sağlamak için bazı hastalara uyumaları amacıyla iğne yaptığını ileri sürdü.

Tuğyan Ülkem Gülter'in hastalara eziyet ettiği iddia edilmişti: Yeni görüntüler ortaya çıktı

Ayrıca hastane personeline gerçek hastalar üzerinde kalp masajı yapmayı öğrettiğini ve yoğun bakımda hayatını kaybeden bazı hastaların ölüm saatlerinin farklı kaydedildiğini iddia etti. Bu başvurunun ardından adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Tuğyan Ülkem Gülter'in hastalara eziyet ettiği iddia edilmişti: Yeni görüntüler ortaya çıktı

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Hastanedeki uygulamalara ilişkin tartışmalar sürerken soruşturma dosyasına giren yeni görüntüler de gündeme geldi.

ATV Haber'in yer verdiği habere göre, 30 Temmuz 2024 tarihinde Tuğyan Ülkem Gülter'in bir hastaya kalp masajı yaptığı görülüyor. Aynı tarihli başka bir kamera kaydında ise aynı hastaya bu kez bir hasta bakıcının kalp masajı uyguladığı da ortaya çıktı.

Tuğyan Ülkem Gülter'in hastalara eziyet ettiği iddia edilmişti: Yeni görüntüler ortaya çıktı

TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Hakkındaki hastalara eziyet iddialarına daha önce cevap veren Tuğyan Ülkem Gülter, hastalara müzik açılmasının hastane bakımının olağan bir parçası olduğunu savunmuştu.

Gülter şunları söylemişti:

"Bizler bilinçli hastalara zaman zaman müzik açarız. Hastalara bakım yaparken her zaman müzik açılır. Hatta bilinçli hastalar mutlu olur, bize eşlik eder. Mevcut videoları iCloud'umdan Kervan almış fakat bu videoların neredeyse 2 yılı var. Şimdi mi aklına gelmiş vermek? Kuyruk acısı var. Üzülüyorum onun adına.

Ölüm saatlerini değiştirmem mümkün değil. Gece her nöbette süpervizör bizi her saat takip eder ve ex raporlarını biz hemşirelerin yazma yetkisi yok. Geceleri uyumayan hastalara iğne yapmamız mümkün değil. Kırmızı ve yeşil dolabımız kilitli olur ve sadece gece şeflerimizde anahtar olur. Bizler bir ampul ilaç kırılsa kırık şişenin bile hesabını deftere yapıştırırız.Yoğun bakımdaki hastalara tülbent, tespih götürüyordum. Dedeleri gönüllü tıraş ediyordum, mutlu olsunlar diye. Teyzelerin saçlarını topuz yapar, örerdim, mutlu olsunlar diye. Arkadaşlarım şahit.

İnceleme başlatıldığına sevindim. Bütün arkadaşlarım gerekeni söyler. Bu konuda ben ve çalıştığım özel kurum asla zan altında kalmayız. İçim ve kalbim çok rahat. Bunları yaparak bir de mesleğimi asla lekeleyemezler"

Tuğyan Ülkem Gülter'in hastalara eziyet ettiği iddia edilmişti: Yeni görüntüler ortaya çıktı

"AZ KALDI KAÇACAĞIZ"

Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında ayrıca dikkat çeken bir ses kaydı da gündeme geldi. Kayıtta Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ve Ulu'nun ağabeyine ait olduğu belirtilen üç kişinin sesleri duyuluyor. Konuşmanın yurt dışına çıkış hazırlıklarıyla ilgili olduğu öne sürülüyor.

Ses kaydında daha önce kaçış planı yapmadığını savunan Ulu'nun "Az kaldı biz de kaçacağız" dediği görüldü.

Tuğyan Ülkem Gülter'in hastalara eziyet ettiği iddia edilmişti: Yeni görüntüler ortaya çıktı

"Pasaportumuz yok" diyen Tuğyan'a Ulu'nun abisi "A kalite birinci sınıf pasaport hazırlıyoruz. Helikopter pisti olacak bir otelde rezervasyonunu yaptıracağım" cevabını verdi. Sultan ise konuşmaya "Abi, eğer devlet bize bir şey yapmazsa bir şekilde çıkacağız bu işlerin içinden" sözleriyle dahil oluyor.

SULTAN NUR ULU HÂKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Tuğyan Ülkem Gülter'in yargılandığı davada tanık olarak ifade veren Sultan Nur Ulu hakkında ayrıca yalancı tanıklık suçlamasıyla dava açıldı. Ulu'nun 11 Kasım'da hâkim karşısına çıkarak bu suçlamaya ilişkin savunma yapması bekleniyor.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala