Şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Tuğyan Ülkem Gülter, hemşirelik yaptığı dönemde yoğun bakımda çekilen görüntüleri ve hastalara kötü muamele iddialarıyla gündeme geldi. Gülter, cezaevinden yazdığı mektupla iddiaları yalanladı ve "Mesleğimi asla lekeleyemezler" dedi.

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Güllü’nün 26 Eylül 2025’te Yalova’da yaşadığı evin altıncı katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davada kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edildi.

Gerekçeli kararın ardından itiraz hazırlığında olan Gülter, bu kez geçmişte hemşire olarak görev yaptığı hastanedeki görüntüler ve hakkındaki yeni suçlamalarla gündeme geldi.

Gülter’in yoğun bakım servisinde halay çektiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Eski nişanlısı Kervan Eminoğlu ise savcılığa yaptığı suç duyurusunda, Gülter’in gece saatlerinde uyumayan hastalara iğne yaptığını ileri sürdü.

Hastalara eziyet iddialarıyla gündeme gelmişti: Tuğyan Ülkem Gülter, cezaevinden cevap verdi

Eminoğlu, hastanedeki temizlik personeline hastalara kalp masajı yapmayı öğrettiğini ve yoğun bakımda tedavi gören hastalara yönelik uygunsuz davranışlarda bulunduğunu da iddia etti.

İddiaların ardından Yalova İl Sağlık Müdürlüğü, Gülter hakkında inceleme başlattı. Yoğun bakım görüntüleri, hastaların ölüm saatlerinin geç kaydedildiği ve bazı hastaların uyutulmak amacıyla iğneyle müdahaleye maruz bırakıldığı yönündeki suçlamalar da inceleme kapsamına girdi.

"KUYRUK ACISI VAR"

Habertürk’ün haberine göre, cezaevinden avukatı aracılığıyla açıklama yapan Gülter ise suçlamaları reddetti. Görüntülerin yaklaşık iki yıllık olduğunu belirten Gülter, halay videolarının hastaların bulunmadığı bir alanda Gülter, şu ifadeleri kullandı:

"Aynı zamanda bizler bilinçli hastalara zaman zaman müzik açarız. Hastalara bakım yaparken her zaman müzik açılır. Hatta bilinçli hastalar mutlu olur, bize eşlik eder. Mevcut videoları iCloud'umdan Kervan almış fakat bu videoların neredeyse 2 yılı var. Şimdi mi aklına gelmiş vermek? Kuyruk acısı var. Üzülüyorum onun adına"

Hastaların ölüm saatlerini değiştirdiği ve uyumaları için iğne yaptığı iddialarını da reddeden Gülter, hastanedeki işleyiş nedeniyle böyle bir durumun mümkün olmadığını savundu.

Hastalara eziyet iddialarıyla gündeme gelmişti: Tuğyan Ülkem Gülter, cezaevinden cevap verdi

ÖLÜM SAATLERİ VE İLAÇ İDDİALARINI REDDETTİ

Gülter, açıklamasında şunları söyledi:

"Ölüm saatlerini değiştirmem mümkün değil. Gece her nöbette süpervizör bizi her saat takip eder ve ex raporlarını biz hemşirelerin yazma yetkisi yok. Geceleri uyumayan hastalara iğne yapmamız mümkün değil. Kırmızı ve yeşil dolabımız kilitli olur ve sadece gece şeflerimizde anahtar olur. Bizler bir ampul ilaç kırılsa kırık şişenin bile hesabını deftere yapıştırırız"

"TEYZELERİN SAÇINI ÖRERDİM, ARKADAŞLARIM ŞAHİT"

Yoğun bakımda yatan hastalarla ilgilendiğini ve onları mutlu etmeye çalıştığını belirten Gülter, sözlerini şöyle sürdürdü:

Hastalara eziyet iddialarıyla gündeme gelmişti: Tuğyan Ülkem Gülter, cezaevinden cevap verdi

"Yoğun bakımdaki hastalara tülbent, tespih götürüyordum. Dedeleri gönüllü tıraş ediyordum, mutlu olsunlar diye. Teyzelerin saçlarını topuz yapar, örerdim, mutlu olsunlar diye. Arkadaşlarım şahit"

"İÇİM ÇOK RAHAT"

Hakkındaki incelemeden memnuniyet duyduğunu ifade eden Gülter, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"İnceleme başlatıldığına sevindim. Bütün arkadaşlarım gerekeni söyler. Bu konuda ben ve çalıştığım özel kurum asla zan altında kalmayız. İçim ve kalbim çok rahat. Bunları yaparak bir de mesleğimi asla lekeleyemezler"

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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