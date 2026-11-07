Rafael Leao'dan sakatlık açıklaması: "Milli arada tedavimi olurum"

Galatasaraylı futbolcular Rafael Leao, Yunus Akgün ve Gabriel Sara, Süper Lig'deki Amedspor galibiyetini değerlendirdi. Karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Portekizli yıldızı Leao, "Ciddi bir sakatlığım yok. Yarın bakılacak. Galatasaray'ın çok iyi bir sağlık ekibi var. Milli arada tedavimi olurum." dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amedspor'u 4-3 mağlup eden Galatasaray'da oyuncular Rafael Leao, Yunus Akgün ve Gabriel Sara, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

"ÇOK İYİ İŞ ÇIKARIYORUZ BENCE"

Takım olarak iyi bir iş çıkardıklarını belirten Portekizli futbolcu, "Çok iyi iş çıkarıyoruz bence. Rakibimiz de çok iyi, bu sayede lig ikincisi onlar. Çok iyi başladık, baskılı başladık ve golle başladık. İyi bir zafer. 3 gol yedik ama yenecek goller değildi. Orayı da kabul etmek lazım, iyi ve fark oluşturan forvetleri var. Değişiklikler ile enerjimizi yüksek tutmayı başardık. Ligde lider olarak devam ediyoruz." dedi.

"MİLLİ ARADA TEDAVİMİ OLURUM"

Sakatlığının ciddi olmadığını kaydeden Leao, "Ciddi bir sakatlığım yok. Yarın bakılacak. Futbolda bunlar var. Hayal kırıklığına neden olacak bir şey yok. Galatasaray'ın çok iyi bir sağlık ekibi var. Milli arada tedavimi olurum." diye konuştu.

Rafael Leao

"LİGE ADAPTASYONUM BİTTİ"

Lige adaptasyon sürecinin tamamlandığını söyleyen Rafael Leao, "Konya'da söylemiştim, birinci günden beri takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oldu. Lige adaptasyonum bitti. Takıma yardım etmeye yeni başladım. Gollerim ve asistlerimle galibiyetler getirmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

"MİLLİ ARAYA LİDER GİRMEK ÖNEMLİYDİ"

Milli araya lider girdikleri için mutlu olduklarını belirten Yunus Akgün, "Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Çok önemli bir maçtı. Amedspor ligin ikincisi, çok iyi takım. Puan farkını açmak istiyorduk. Çok mutluyuz. Milli araya lider girmek önemliydi. Fenerbahçe maçı ile yükselen bir Galatasaray var, oyun ve skor olarak. Bu yüzden çok mutluyuz. Taraftarlarımıza da teşekkür ederim. Milli araya lider giriyoruz. Dönünce kaldığımız yerden devam edeceğiz. Maçın başından beri çok büyük bir destek vardı bugün. Mükemmel destek oluyorlar tüm oyunculara, hocamıza. Bu bizim için çok değerli. Bize çok güç katıyor. Deplasmanlarda hep bizimleler. Onları mahcup etmemek için mücadele ediyoruz. Allah mutluluğumuzu bozmasın." şeklinde konuştu.

Yunus Akgün (sağda)

"GALATASARAY'DA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Sarı kırmızılı formayla 100. maçına çıkan Gabriel Sara ise "Açıkçası iyi bir maç oldu. İlk yarı daha iyiydi. Galip gelmek iyi bir şey. 90. dakikada gol yemek olmaz. Hatalarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bu şekilde hücum edersek şampiyonluk için en büyük aday oluruz. 100 maç çok. Zaman nasıl akıp gidiyor fark edemiyorsunuz. Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum. Umarım Galatasaray'da daha birçok maça çıkacağım." dedi.

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