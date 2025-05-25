Vatandaş İBB soruşturmasına nasıl bakıyor? İmamoğlu ile ilgili çarpıcı anket

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'yla ilgili çarpıcı anket ortaya çıktı. Siyaset İletişim Uzmanı Serhat Ulağlı, Özdemir Araştırma'nın son araştırmasını TGRT canlı yayınında açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması dalga dalga devam ediyor.

Soruşturmaya vatandaşın nasıl baktığına yönelik yapılan son kamuoyu araştırması ortaya çıktı.

İMAMOĞLU'NA SUÇLAMA NE KADAR DOĞRU?

TGRT Haber'de yayımlanan Gündem Özel Programına katılan Siyaset İletişim Uzmanı Serhat Ulağlı, Özdemir Araştırma'nın gerçekleştirdiği son araştırmayı açıkladı.

CHP tarafından, "Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı yarışında Erdoğan'a karşı en güçlü adaydı bu nedenle tutuklandı" algısının çöktüğüne vurgu yapan Ulağlı, "İmamoğlu'nun yolsuzluk yapmadığı algısı giderek çöküyor." dedi.

Serhat Ulağlı'nın açıklamalarına göre Özdemir Araştırma'nın 19-22 Mayıs tarihleri arasında seçmene "Ekrem İmamoğlu'na yapılan suçlamalar sizce ne derece doğru?" sorusu soruldu.

Geçen ayki ankete göre 'Olabilir de olmayabilir de" diyenler, yüzde 40.8'den 26.7'e geriledi. "Bu iddialar kesinlikle doğru" diyenler yüzde 20.9'dan yüzde 25.1'e yükseldi. "Hiç doğru değildir" diyen kişi sayısında ise ciddi yükseliş yaşandığını belirten Ulağlı, "Yüzde 38.3'ten yüzde 48.2'ye yükseldi. Bu kutuplaşmanın ciddi bir örneği" dedi.

EKREM İMAMOĞLU AKLANIP ADAY OLABİLECEK Mİ?

Anketlerin şekillenmesinde özellikle medyanın ele alış tarzının çok etkili olduğunu belirten Serhat Ulağlı, ankette "Ekrem İmamoğlu'nun aklanarak cezaevinden çıkıp çıkmayacağına yönelik" sorulan soruya verilen cevapları açıkladı.

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Ulağlı, "Ekrem İmamoğlu siyasete devam edip edemeyeceğine yönelik" soruya ankete katılanların yüzde 43.3'ü "İmamoğlu'nun bu süreci atlatamayacağını ve aday olamayacağını" düşünüyor. Yüzde 20'si olabilir de olmayabilir de derken, yüzde 36.1'i se İmamoğlu'nun bu süreci kesinlikle atlatacağını ve aday olacağını düşünüyor. Bu anket sürecin İmamoğlu'nun aleyhine geliştiğini gösteriyor. Vatandaşın İmamoğlu'nun aday olamayacağını düşünmesinin arkasında yapılan iddiaların hepsinin gerçek olduğu yatıyor" diye konuştu.