Grev sonuç verdi! İBB'ye bağlı şirket işçilerle anlaştı

İBB iştirak şirketi Metro İstanbul ile TÜRK-İŞ'e bağlı Demiryolu İşçileri Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Metro İstanbul ile TÜRK-İŞ'e bağlı Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) arasında aralık ayından bugüne kadar yürütülen 18. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde, yasal takvim ve arabuluculuk aşamalarında uzlaşma sağlanamadığı belirtti.

Bunun üzerine sendika tarafından 27 Mayıs itibarıyla grev kararı alındığı anımsatılan açıklamada, "Ancak devam eden görüşmeler sonucunda süreç mutabakatla tamamlandığı için grev kararı iptal edildi. Süreç boyunca, sürdürülebilir ulaşım hizmeti ile çalışan haklarını birlikte gözeten bir yaklaşımla hareket eden Metro İstanbul, 2 bin 653 sendikalı çalışanı kapsayan sözleşmeyle hem çalışanlarının emeğini korudu hem de İstanbul halkına kesintisiz hizmet sunma sorumluluğunu sürdürdü" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro İstanbul adına Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Soy, şunları kaydetti:

"Çalışanlarımız için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık, hayırlı olsun. Tüm işçi ve işveren temsilcisi arkadaşlarımı emekleri için kutluyor, İBB yönetimine destekleri için teşekkür ediyorum. Metro İstanbul hem çalışanlarının emeğini hem de 16 milyon İstanbullunun kaliteli, güvenli ve sürdürülebilir ulaşım hakkını koruyarak, İstanbulluları sevdiklerine, işlerine ve evlerine güvenle ulaştırmaya devam edecektir."

Açıklamada, sözleşmenin bugün imzalandığı belirtildi.