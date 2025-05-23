"İBB'ye yönelik 4'üncü dalga operasyonunun 1 numarası" Cem Küçük'ten çarpıcı 'İmamoğlu'nun gizli kasası' sözleri

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında başlatılan 4'üncü dalga operasyonlara dikkat çeken Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük "Bu operasyondaki 1 numaralı kişi gizli kasa olduğu söylenen Seza Büyük Çulha. Çulha’nın gizli kasa olduğu söyleniyor" dedi. Küçük, İmamoğlu'nun otel görüntülerinde de Çulha'nın bulunduğuna vurgu yaparak, İmamoğlu ile sık sık bir araya geldiğini dile getirdi.

İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin Ekrem İmamoğlu'nun özel kalem müdürü ve koruma müdürünün de aralarında bulunduğu 45 şüpheli gözaltına alındı.

İBB'ye yönelik yürütülen 4'üncü dalga operasyonunda gözaltına alınan isimlerden olan Seza Büyük Çulha için çarpıcı ifadelere yer verildi.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında operasyonların kapsamı için açıklamalarda bulunan Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, Trabzon'da yerel bir işletmeci olan Seza Büyük Çulha'nın Ekrem İmamoğlu ile arasındaki ilişkiye dikkat çekti.

"İMAMOĞLU'NUN GİZLİ KASASI: SEZA BÜYÜK ÇULHA"

Küçük, 'kameraların bantlandığı gizli otel toplantıları' da dahil sık sık İmamoğlu ile bir araya gelen Seza Büyük Çulha'ya yönelik "Çulha’nın gizli kasa olduğu söyleniyor. Bu operasyondaki 1 numaralı kişi gizli kasa olduğu söylenen Seza Büyük Çulha" sözlerini kullandı.

'PARALARIN BİR KISMI YURT DIŞINA ÇIKARILIYOR'

Ekrem İmamoğlu'nun fonladığı alanlara vurgu yapan Cem Küçük “Seza Büyük Çulha bir numaralı kasaymış. Bazı medya kuruluşlarına para aktarıldığı, yeni kurulan gazetelerin, bazı televizyon kanallarının finanse edildiği bilgisi de var" diye konuştu.

"İMAMOĞLU İSTEDİĞİ KİŞİLERE İHALE VERDİ"

İmamoğlu'nun istediği kişilere aracısız şekilde ihale verdiği iddialarının altını çizen Cem Küçük "İSTON, İSPARK ve İSTAÇ ile ilgili yazdığım yazılar vardı. İstaç YK Başkanı Ziya Gökmen Togay hakkında önemli iddialar var. Kadriye Kasapoğlu tekrar alındı. Hukuk Müşaviri İbrahim Bülbül firari. KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt önemli isimlerden biri. Ali Nuhoğlu’na ihale verdiği iddiası var" dedi.