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İBB soruşturmasında Avrasya Tüneli detayı! İşletmecileri de gözaltında

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İBB soruşturmasında Avrasya Tüneli detayı! İşletmecileri de gözaltında
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt ile İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay'ın da aralarında bulunduğu 44 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Avrasya Tüneli'nin işletmecileri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu'nun da olması dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı'nda yapılan incelemelerde bazı usulsüzlüklerin tespit edilmesi üzerine düğmeye basıldı.

Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 44 zanlı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı.

İBB soruşturmasında Avrasya Tüneli detayı! İşletmecileri de gözaltında - 1. Resim

SORUŞTURMADA AVRASYA TÜNELİ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Emniyet güçlerinin beş kişiyi arama ve yakalama çalışmaları devam ederken, soruşturmada bir detay dikkat çekti. Gözaltına alınanlar arasında bulunan Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu'nun Avrasya Tüneli'nin işletmecileri olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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