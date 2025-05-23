Murat Ongun telefonda 20 milyon lira istemiş! İş insanının ifadesinde çok konuşulacak detaylar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yolsuzluk ve rüşvet soruşturması devam ediyor. İş insanı Celal Çakmak, soruşturma kapsamında müşteki şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Çakmak, Bakırköy'de işlettiği mülkiyeti İBB'ye ait otoparkın kira sözleşmesinin uzatılması karşılığında Murat Ongun'un kendisinden telefonda 20 milyon lira istediğini öne sürdü. Ongun'un telefonda kendisinden rüşvet istediğine dair ses kaydının da bulunduğunu belirten Çakmak, kayıtları dosyaya sunacağını söyledi.

İstanbul'da devam eden yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında iş insanı Celal Çakmak, müşteki-şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Bakırköy'de işlettiği mülkiyeti İBB'ye ait otoparkın kira sözleşmesinin uzatılması karşılığında Murat Ongun'un kendisinden 20 milyon TL istediğini anlatan Çakmak şunları söyledi:

"2019-2020 Yıllarında şu an Bakırköy Kaymakamlığının olduğu yer eniştem Atilla Avcı'nın arkadaşı Ali isimli şahsa aitti. Bu yeri Ali'den Büyükşehir Belediyesi alıp Vatan otoparkın arazisini bize verdi. Ancak o dönem meclis çoğunluğu olmadığı için 3 er yıllık sürelerle kirası yenilenmek üzere verildi. Söz konusu otopark işletmesi yasal olarak Ali'ye aittir. Ben gazilikten gelen tazminatımla buraya kar ortağı olarak dahil oldum."

"10 BİN DOLAR VERDİM"

2023 yılında sözleşme süresi bittiği için tekrar sözleşme imzalamak üzere İBB ile iletişime geçtiğini belirten Çakmak, "İBB'de görevli Buğra Gökçe isimli şahsı 0212 * * 02 ve 0212 ** ** 00 numaralı makam hatlarından randevu talep ederek Bakırköy'deki makamında 2023 yılının temmuz başı gibi görüşme yaptım. Bu görüşme sonucunda otoparka ait giriş çıkışlarla alakalı UKOME oluru ve ruhsat için 10 bin dolar verilmesi istendi. Bu görüşmenin akabinde ben, Buğra Gökçe'nin Bakırköy'deki makamına giderek Buğra Gökçe'nin yönlendirmesiyle otoparka inen ve danışmanı olarak kendisini tanıtan şahsa elden 10 bin dolar para verdim. Ancak bu paranın alınmasına rağmen vadedilen şeyler gerçekleştirilmedi." dedi.

Murat Ongun

"MURAT ONGUN'LA SARAÇHANE'DE BULUŞTUK"

Sabah'ta yer alan habere göre sonrasında Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı sıfatıyla Murat Ongun'u arayarak görüşmek istediğini ilettiğini belirten Çakmak, 2023 yılının eylül - ekim ayları arasında görüşmek üzere Saraçhane'de belediyenin karşısında bulunan camiinin arka tarafındaki otoparkların bulunduğu alanda yer alan küçük bir ofis tarzındaki yerde buluştuklarını belirtti.

Çakmak ifadesine şöyle devam etti:

"Bu görüşme esnasında Murat Ongun ve danışmanı olarak kendini tanıtan Emrah Bağdatlı isimli sarışın, yeşil gözlü şahıs ile kendini MİT personeli olarak tanıtan esmer, kısa saçlı, alnı hafif açık Şamil Yıldırım isimli şahıs ile görüştüm. Bu görüşmede Murat Ongun, 'Vatan Otopark'ın sözleşmesini uzatmak istiyorsanız eğer, yapmanız gereken bağışı ve işlemleri Emrah Bağdatlı ile tarafınıza ileteceğim.' diyerek bu ofisten ayrıldı.

"4 MİLYON 800 BİN TL ÖDEDİM"

Yarım saat sonra Emrah Bağdatlı ve Şamil Yıldırım yanıma gelerek 2 milyon 400 bin TL, 2 milyon 400 bin TL olmak üzere toplamda 4 milyon 800 bin TL parayı bir gün arayla karşıdaki otoparka getirmemi ve Şamil Yıldırım'a teslim etmem gerektiğini söylediler. Bu görüşmeden üç gün sonra 2 milyon 400 bin TL'yi, bundan bir gün sonra da 2 milyon 400 bin TL'yi toplamda 4 milyon 800 bin TL'yi Şamil Yıldırım isimli şahsa Saraçhane'nin avlusunun hemen altındaki otoparkta teslim ettim. Bu görüşme esnasında Şamil Yıldırım'ın MİT personeli olduğuna ilişkin kimliğini gördüm.

"20 MİLYON LİRA İSTEDİLER"

Para teslim edildikten sonra verilen sözlerin tutulmaması üzerine Şamil Yıldırım, FaceTime üzerinden beni arayarak 20 milyon TL getirirsem bu işin çözüleceğini söyledi. Arada oluşan zıtlaşmadan sonra Murat Ongun ve ekibi, Zabıta Müdürlüğü Vatan Otopark'a işlem yaptırmak, mühürletmek kaydıyla 2023 yılının eylül-kasım ayları arasında otoparkı mühürledi ve ceza kesti."

"İMAMOĞLU VE ÖZGÜR ÇELİK'İ ARADIM SONUÇ ALAMADIM"

Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 0533 * * 36 numaralı hattından arayıp defalarca randevu talep etmesine rağmen randevu verilmediğini belirten Çakmak şunları söyledi: