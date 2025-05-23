İBB'ye 4. dalga operasyonu! KİPTAŞ Genel Müdürü de gözaltına alındı...

Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Mayıs 2025 07:08 - Güncelleme: 23 Mayıs 2025 07:24 - Güncelleme:

Son dakika... İBB'ye yönelik gerçekleştirilen 4. dalga operasyonunda Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt başta olmak üzere birçok isim gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) yolsuzluk soruşturmasında 4. dalga operasyonu yapıldı. Çok sayıda ekibin katıldığı operasyonda KİPTAŞ Genel Müdürü, Ekrem İmamoğlu'nun koruma ve kalem müdürü de gözaltına alındı. İlgili Haber Erdoğan'dan İBB'ye yolsuzluk tepkisi: Ahtapotun kolları gibi yapışmışlar İşte gözaltına alınan o isimler; Kadriye Kasapoğlu (Özel Kalem Müdürü) Mustafa Akın (Koruma Müdürü) Ali Kurt (Kiptaş Genel Müdürü) Arif Gürkan Alpay ( İBB Genel Sekreter Yardımcısı) Yavuz Saltık ( Muhtarlıklar Daire Başkanı) Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevda Altunbaş