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Erdoğan'dan İBB'ye yolsuzluk tepkisi: Ahtapotun kolları gibi yapışmışlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Erdoğan&#039;dan İBB&#039;ye yolsuzluk tepkisi: Ahtapotun kolları gibi yapışmışlar
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında her gün yeni itirafçıların ortaya çıktığını belirterek, “Bu adamlar ahtapot gibi, kollarını her yere uzatmışlar” dedi. AK Parti Genel Merkezi’ndeki kahvaltılı toplantıda, terörle mücadele süreci ve esnafın sık değişen iş kollarına dair düzenleme ihtiyacı da gündeme geldi.

EMRAH ÖZCAN ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün AK Parti Genel Merkezinde bir grup milletvekili ile kahvaltıda buluştu. Erdoğan, Terörsüz Türkiye süreci ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik mesajlar verdi.

Erdoğan “Terörsüz Türkiye süreci şimdiye kadar sabırlı, itinalı bir şekilde bu aşamaya geldi. Aynı tavır sürdürülmeli. Örgütün aldığı kararların eksiksiz hayata geçmesi hususu önemli, kurumlarımız bunu takip edecek. Şehit yakınları ve gaziler bu süreçte incinmemeli, terörle mücadele vermelerinin hukuku korunmalı” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasına ilişkin soruşturmanın başından bugüne kadar yeni itirafçıların ortaya çıktığına dikkat çeken Erdoğan “Yürüyen bir süreç var, her gün birileri çıkıp itirafçı oluyor. Yeni deliller ortaya çıkıyor. Bu adamlar ahtapotun kolları gibi uzanmış, her yere yapışmışlar” dedi.

İsteklerin de dile getirildiği toplantıda bir milletvekilinin “Bugün tekstil dükkânı işleten kişi, ertesi gün çiğ köfteci oluyor. Belli bir süre sonra orayı kapatıyor restoran açıyor. O da tutmazsa zücaciyeci oluyor. Buna da bir düzenleme gerekli” dediği öğrenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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