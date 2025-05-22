İstanbul'da otobüs şoförleri kontak kapattı! Binlerce sefer iptal, insanlar ise mağdur oldu

İstanbul'da Özel Halk Otobüsleri bugün iş bıraktı. 3 binin üzerindeki otobüs sefere çıkmayacak. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden dört aydır ödeme alamadıklarını dile getirdi.

İstanbul'daki Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı. Ulaşımın büyük yükünü karşılayan Özel Halk Otobüsleri masrafları karşılayamamaktan şikayet etti.

4 AYDIR ÖDEME ALMIYORLAR!

İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odasından yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) ile imzalanan sözleşmeye karşın düzensiz ve gecikmeli ödemelerin yaklaşık 4 yıldır devam ettiği belirtildi.

3 BİNDEN FAZLA OTOBÜS SEFERE ÇIKMAYACAK

3 bin 41 özel halk otobüsü sefere çıkmayacak. Bu yüzden özellikle sabah ve akşam saatlerinde toplu ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Alternatif ulaşım araçlarında da yoğunluk yaşanması bekleniyor.

Sabahın erken saatlerinde bazı duraklarda yoğunluk oluşmaya başladı.

"İYİ NİYETLİ TÜM GİRİŞİMLER CEVAPSIZ BIRAKILDI"

İşletmecilerin yaklaşık 6 milyar lira tutarındaki 4 aylık hak edişlerinin ödenmemesi nedeniyle Özel Halk Otobüsü işletmeciliğinin sürdürülebilirliğinin ortadan kalktığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gelinen noktada, akaryakıt temininden personel maaşlarına, bakım-onarım giderlerinden günlük işletme maliyetlerine kadar hiçbir zorunlu gider karşılanamaz hale gelmiştir. Bugün itibarıyla ilgili tüm uyarı ve ikazlara rağmen bu süreci yönetmekle yükümlü İBB yetkilileri, krizi önleyici hiçbir somut adım atmamış, tarafımızca yapılan iyi niyetli tüm girişimler cevapsız bırakılmıştır. Bu durum, Özel Halk Otobüsü işletmecileri için artık fiili imkansızlık oluşturmakta, toplu taşıma hizmetinin devamını teknik ve mali olarak imkansız kılmaktadır. Bu nedenle, 22 Mayıs Perşembe günü, İstanbul genelinde faaliyet gösteren Özel Halk Otobüsleri, mecburen ve tamamen ekonomik tıkanma nedeniyle çalışamayacaktır. Bu bir tercih değil, içinde bulunduğumuz koşulların dayattığı zorunlu bir sonuçtur."

"İSTANBUL HALKINDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"

Mevcut şartlarda işletmeyi daha fazla sürdürebilme imkanının kalmadığı aktarılan açıklamada, "Bir an dahi aksatılmaması gereken ve İBB'nin sorumluluğundaki kamu hizmeti doğal olarak duracaktır. Sebebi ve sorumlusu olmadığımız bu durum nedeniyle bizi anlayacaklarından emin olduğumuz İstanbul halkından şimdiden özür diliyoruz." denildi.