İdari izinde ek ders ödenir mi? Kurban Bayramı tatili kapsamında 4 gün idari izin ilan edildi

Kurban Bayramı yaklaşırken kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren idari izin süreciyle ilgili detaylar netlik kazandı. Tatilin resmi süresi, kamu personelinin çalışma takvimini doğrudan etkilerken, özellikle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda görev yapan öğretmenlerİdari izinde ek ders ödenir mi sorusunun cevabını merak ediyor. MEB tarafından uygulamaya alınan resmi mevzuatla birlikte idari izin ek ders ödemesi netlik kazandı.

İDARİ İZİNDE EK DERS ÖDENİR Mİ?

Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kala, kamu çalışanlarını ilgilendiren en önemli konulardan biri de idari izin sürecinde ek ders ücretlerinin ödenip ödenmeyeceği oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda görev yapan öğretmenler, tatil sürecinde ders veremedikleri için bu ödemelerin yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Konuyla ilgili resmi düzenlemeler, öğretmenlerin bu tür tatil dönemlerinde de ek ders ücretinden faydalanabileceğini netleştirdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan “Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar” doğrultusunda, öğretmenlerin idari izinli oldukları günlerde de görev yapmış sayıldıkları belirtiliyor.

Buna göre, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yapılamadığı idari izin dönemlerinde, öğretmenlerin üzerlerinde tanımlı olan ders, ek ders, planlama ve yönetim görevleri fiilen yerine getirilmiş kabul ediliyor. Dolayısıyla, Kurban Bayramı nedeniyle ilan edilen idari izin sürecinde ek ders ücretleri öğretmenlere ödenmeye devam edecek.

ÖĞRETMENLERE İDARİ İZİNDE EK DERS ÜCRETİ YATACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin ekonomik haklarını güvence altına alan düzenlemelere göre, idari izinli olunan günlerde de ek ders ödemesi yapılmasını sürdürüyor. Uygulama yalnızca bayram tatilleriyle sınırlı kalmıyor; aynı zamanda genel idari izin ilan edilen diğer dönemlerde de geçerli oluyor.

Öğretmenlerin fiilen ders vermedikleri günlerde, toplu sözleşme kararları doğrultusunda görevleri yerine getirilmiş kabul edildiğinden, ek ders ücretlerinin yatırılması yönünde herhangi bir engel bulunmuyor.

2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme maddeleri arasında yer alan ilgili düzenleme, öğretmenlerin idari izinli oldukları dönemlerde herhangi bir gelir kaybı yaşamalarının önüne geçmeyi hedefliyor.

İDARİ İZİN KAÇ GÜN AÇIKLANDI?

Kurban Bayramı öncesi yapılan resmi açıklama ile kamu çalışanlarının merakla beklediği tatil takvimi belli oldu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yaptığı duyuruda, Arefe günü olan 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Bayramın resmi tatil süresiyle birlikte karar, kamu çalışanları için toplamda 4,5 günlük bir tatil anlamına geliyor.

Arefe günü yarım gün, Kurban Bayramı ise dört gün sürecek şekilde planlandı. Bayram tatilinin ardından kamu personeli, 10 Haziran Salı günü itibarıyla görevlerine dönecek. Bu süreçte herhangi bir ek tatil kararı alınmadığı özellikle vurgulanırken, kamu kurumlarında mesainin belirtilen tarihte yeniden başlayacağı net bir şekilde ifade edildi.