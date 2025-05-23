Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? Kurban Bayramı tatili için tüm detaylar netleşti

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte tatil planları yapan milyonların gündeminde bu yılki bayram tatilinin süresi yer aldı. Özellikle kamu çalışanlarını ilgilendiren idari izin detayları netleşirken, özel sektör çalışanları da resmi tatil tarihlerini göz önünde bulundurarak izin planlamalarına başladı. Arefe günü tatil mi, yarım gün mü olacak sorularına cevap Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan geldi.

AREFE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ?

Kurban Bayramı öncesinde en çok merak edilen konuların başında Arefe gününün tatil olup olmayacağı geliyor. 2025 yılı takvimine göre Arefe günü 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor.

Yapılan resmi açıklamalara göre kamu çalışanları Arefe günü yarım gün idari izinli sayılacak.Arefe günü öğleden sonra başlayacak olan idari izin süreciyle birlikte kamu kurumlarında mesai fiilen sona erecek.

AREFE GÜNÜ TATİL Mİ, TAM GÜN MÜ?

Resmi açıklamalara göre 2025 yılı Kurban Bayramı'nın Arefe günü olan 5 Haziran Perşembe günü tam gün değil, yalnızca yarım gün tatil kapsamına alındı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yaptığı duyuruya göre kamu çalışanları 5 Haziran'da öğleden sonra idari izinli sayılacak.

Sabah saatlerinde kamu kurumlarında mesai devam edecek ancak öğle sonrası için kamu personeli bayram iznine çıkabilecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2025 yılı Kurban Bayramı tatilinin süresi kamuoyunun gündeminde önemli bir yer tutuyor. Resmi takvime göre bayram 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayramın dört günü tam gün tatil olarak değerlendirilecek. Buna ek olarak, Arefe günü olan 5 Haziran Perşembe günü yarım gün tatil kapsamında yer alıyor.

Toplamda kamu çalışanları için bayram tatili 4,5 gün sürecek. Tatil, 5 Haziran öğleden sonra başlayıp, 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. 10 Haziran Salı günü itibarıyla kamu kurumlarında normal mesai düzenine dönülecek.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU MU, UZATILDI MI?

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı konusu bu yıl da gündemde yer aldı. Özellikle yaz sezonuna denk gelen bayram dönemi, vatandaşlar tarafından uzun tatil beklentisini beraberinde getirdi.

Beklentiye resmi olarak cevap İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan geldi. Yapılan açıklamaya göre, 5 Haziran Perşembe öğleden sonra başlayan tatil, yalnızca 6-7-8-9 Haziran tarihlerindeki resmi bayram günlerini kapsayacak şekilde planlandı.

Dolayısıyla tatil süresi yalnızca 4,5 gün olacak ve herhangi bir şekilde 9 güne uzatılmayacak. 3 ve 4 Haziran tarihleri ise idari izin kapsamına alınmadı. Böylece kamu çalışanları 10 Haziran Salı günü mesaiye başlayacak.