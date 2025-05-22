Okullar ne zaman kapanacak? 12 günlük bayram tatili iddiasına MEB'ten yaz tatili erkene çekilecek açıklaması!

Okulların kapanacağı tarih, yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte öğrenci ve velilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bayram tatilinin uzaması, 12 güne çıkması iddiası ile yaz tatilinin erkene çekilmesi bekleniyor. MEB, bu konuya eğitim öğretim takvimi ile açıklık getirdi.

Haziran ayının yaklaşması ile birlikte öğrenciler, okulların kapanacağı, yaz tatili başlangıcı tarihi merak ediyor.

Kurban Bayramı tatilinin uzatılması halinde yaz tatilinin erkene çekilmesi iddiası öğrencileri heyecanlandırdı.

Milli Eğitim Bakanlığı, söylentiler üzerine okulların kapanacağı net tarihi verdi.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim takvimini yayınlamıştı. Bu takvime göre okullar 20 Haziran Cuma günü kapanacak. Karnelerini alan yirmi milyona yakın öğrenci, yaz tatiline girecek.

KURBAN BAYRAM TATİLİ UZAYACAK MI?

Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak, 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Arife günü olan 5 Haziran Perşembe gününün ve öncesinin tatil edilmesi ile bayram tatilinin on güne çıkma ihtimali var.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramının dokuz güne çıkarılması gibi Kurban Bayramı tatili hakkında son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek. Tatil kararı, yaklaşan bayram tatili nedeniyle vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor.

BAYRAM TATİLİ İLE YAZ TATİLİ BİRLEŞECEK Mİ?

Kurban Bayramı tatilinin uzaması ihtimali ile birlikte yaz tatilinin erkene çekileceği iddiası ortaya atılmıştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, iddiaları yalanladı ve eğitim öğretim takvimine göre okulların 20 Haziran'da kapanacağını bir kez daha belirtmişti.