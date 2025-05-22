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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2025 Kurban Bayramı bayram ikramiyesi ödeme takvimi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2025 Kurban Bayramı bayram ikramiyesi ödeme takvimi!
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Kurban Bayramı yaklaşırken emekliler, bayram ikramiyesinin yatacağı tarihe odaklandı. 4 bin liraya çıkarılan bayram ikramiyesi, Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatacak. Vatandaşlar, SGK tarafından açıklanacak bayram ikramiyesi ödeme takvimini bekliyor. 

Kurban Bayramı yaklaşırken emekliler gözünü bayram ikramiyesi ödemelerine çevirdi. Milyonlarca emekli, 2025 yılı Kurban Bayramı öncesi ikramiyelerin ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ediyor. 

2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli vatandaşlara her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen bayram ikramiyesi, bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde ödenecek. 2025 yılında Kurban Bayramı'nın ilk günü 6 Haziran Cuma gününe denk geliyor. Bu nedenle emekli ikramiyelerinin 2-5 Haziran 2025 tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK tarafından resmi ödeme takvimi açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2025 Kurban Bayramı bayram ikramiyesi ödeme takvimi! - 1. Resim

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

2024 yılında yapılan düzenleme ile emekli bayram ikramiyesi tutarı 2.000 TL'den 3.000 TL’ye yükseltilmişti. Her iki bayramda da bu tutarın ödenmesi kararlaştırılmıştı. 2025 yılı için şu ana kadar yeni bir artış açıklanmadı. Bu nedenle, emeklilere Kurban Bayramı için 3.000 TL ikramiye verilmesi bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2025 Kurban Bayramı bayram ikramiyesi ödeme takvimi! - 2. Resim

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Kurban Bayramı ikramiyesinden;

SGK ve Bağ-Kur emeklileri,

Emekli Sandığı emeklileri,

Dul ve yetim aylığı alanlar,

Malulen emekli olanlar,

Şehit yakını ve gaziler,

65 yaş aylığı ve engelli maaşı alan vatandaşlar da yararlanabilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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