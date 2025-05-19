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Haberler > Ekonomi > Emeklinin Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

Emeklinin Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Emeklilerin ikramiyesi, Ramazan Bayramı öncesi 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmıştı. Milyonlar, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ikramiyelerin ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. İşte detaylar... 

Emekliler 2025 yılında yüzde 15,75 oranında zam almış ve en düşük maaş 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkarılmıştı. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı öncesinde emeklinin bayram ikramiyesine de zam yapılmıştı. İkramiyeler 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmıştı. 

İKİ BAYRAMDA 8 BİN LİRA 

Geçen bayram 4 bin liralık ikramiye alan emekliler, bu bayramda da 4 bin lira ikramiye alacak. Böylece emekliler, 2025'te toplamda 8 bin lira ödeme almış olacak. 

Emeklinin Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte detaylar... - 1. Resim

KİMLER İKRAMİYE ALACAK?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlar, şehit yakınları, gaziler ve şampiyon sporcular gibi birçok hak sahibi de bayram ikramiyesi ödemesi alacak.

Emeklinin Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte detaylar... - 2. Resim

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emekliler ikramiyelerin ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. Emekli ikramiyeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK tarafından belirlenecek takvim doğrultusunda ödenecek.

Emeklinin Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte detaylar... - 3. Resim

İKRAMİYELERİN 2-5 HAZİRAN ARASINDA YATMASI BEKLENİYOR 

Son dönemde genellikle emekli ikramiyeleri bayramdan önceki son hafta yatırılıyor. Bu yıl Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma gününe denk geliyor. Bayramın son günü ise 9 Haziran Pazartesi. Kurban Bayramı'nın 6 Haziran'da başlaması nedeniyle ikramiyelerin de 2-5 Haziran arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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