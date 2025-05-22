Kabine toplantısı ne zaman? 9 günlük bayram tatili kararı için gözler kabine toplantısında!

Kurban Bayramına sayılı günler kala milyonlarca vatandaşın merak ettiği konuların başında bayram tatilinin süresi geliyor. Resmi tatil günlerinin hafta sonuyla birleşerek 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı sorusu ise yeniden gündeme taşıdı. Tatil süresine ilişkin nihai kararın ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine toplantısında verileceği düşünülüyor. Kabine toplantısı ne zaman, bayram tatili 9 gün olacak mı, uzatılacak mı merak ediliyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı öncesi milyonlarca kişinin gözü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’na çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında iki haftada bir düzenlenen toplantıların sonuncusu 12 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti. Bir sonraki Kabine toplantısının 26 Mayıs Pazartesi günü Beştepe’de yapılması bekleniyor.

Toplantı tarihi henüz resmi olarak duyurulmamış olsa da kamuoyundaki beklentiler şekillenmiş durumda. Toplantının en önemli gündem maddelerinden birinin Kurban Bayramı tatili süresi olması öngörülüyor.

KURBAN BAYRAMI 9 GÜN OLACAK MI?

2025 yılında Kurban Bayramı’nın ilk günü 6 Haziran Cuma gününe denk geliyor. Bayram tatilinin hafta sonlarıyla birleştirilerek 9 güne uzatılma ihtimali de gündeme taşındı. Kamu çalışanları ve şehir dışı plan yapan vatandaşlar, bu konuda verilecek kararı beklemeye başladı.

Önceki yıllarda Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde benzer uygulamalar yapılmış, resmi tatil günleri idari izinlerle desteklenerek uzun tatil imkanı sunulmuştu. Bu nedenle Kurban Bayramı’nda da benzer bir kararın alınabileceği yönünde güçlü beklentiler bulunuyor.

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BAYRAM TATİLİ UZATILACAK MI?

Tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin kararın, yapılacak Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Tatilin 9 güne çıkması için 3-4-5 Haziran tarihlerinin idari izin kapsamına alınması gerekiyor.

Böylece çalışanlar için 31 Mayıs Cumartesi gününden 9 Haziran Pazartesi gününe kadar sürecek kesintisiz bir tatil imkanı doğabilir.

Kararın erken açıklanması durumunda otel rezervasyonları ve seyahat planlamalarında ciddi bir hareketlilik yaşanması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

2025 yılında bayramın birinci günü 6 Haziran Cuma, dördüncü ve son günü ise 9 Haziran Pazartesi gününe denk geliyor. Arefe günü ise 5 Haziran Perşembe olacak. Resmi tatil kapsamına giren bu dört gün dışında, bayram tatilinin hafta sonlarıyla birleşip birleşmeyeceği yapılacak Kabine toplantısında netlik kazanacak.

Eğer tatil 9 güne çıkarılırsa, 3-4-5 Haziran günlerinde kamu personelinin idari izinli sayılması gerekecek. Kararın toplantının hemen ardından kamuoyuna duyurulması bekleniyor.