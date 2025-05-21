Bayram tatili uzatılacak mı, Kurban Bayramı 9 güne çıkar mı? 2025 Kurban Bayramı tatili için resmi açıklama bekleniyor

2025 yılı Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca vatandaşın en çok merak ettiği konular arasında bu yılki bayram tatilinin kaç gün süreceği yer alıyor. Her sene olduğu gibi bu yıl da bayram öncesi tatil planı yapmak isteyenler, resmi makamların açıklamalarına odaklanmış durumda. Özellikle seyahat etmeyi düşünenler ve aile ziyaretlerini planlamak isteyenler, 2025 Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağını sorguluyor. Henüz hükümet kanadından kesin bir duyuru gelmedi.

BAYRAM TATİLİ UZATILACAK MI?

2025 yılı Kurban Bayramı yaklaşırken, vatandaşların tatil planları da gündemin ön sıralarına taşındı. Şehir dışına çıkmak, aile ziyareti yapmak ya da yaz tatiline erken başlamak isteyenler için en kritik soru bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı.

Bu konuda gözler hükümet cephesinden gelecek resmi açıklamaya çevrilmiş durumda. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un tatilin 9 güne çıkarılmasının değerlendirildiğini belirtmesi, beklentileri artırdı.

Ancak henüz Kabine’den net bir karar çıkmadı. Tatil süresinin uzaması için bayramdan önceki günlerin de resmi tatil ilan edilmesi gerekiyor. Karar çıktığı anda vatandaşların planlarını netleştirmesi mümkün olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜNE ÇIKAR MI?

Tatilin 9 güne çıkarılması, milyonlarca kişi için ulaşım ve konaklama düzenlemeleri açısından büyük önem taşıyor. 2025 yılı takvimine göre Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Bayramın ilk günü ise 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bu durumda yalnızca 4.5 günlük bir resmi tatil söz konusu.

2, 3 ve 4 Haziran tarihleri arasında kalan günlerin de tatil ilan edilmesi durumunda tatil süresi 9 güne uzayabilecek. Bakan Ersoy’un bayram tatili uzatma konusu için “gündemde” ifadesini kullanması, Kabine’nin bu seçeneği değerlendirme umudunu pekiştirdi.

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BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı tatili normal şartlarda yarım gün arefe ve dört günlük bayram olmak üzere toplamda 4.5 gün olarak hesaplanıyor.

Fakat resmi tatil süresinin uzayıp uzamayacağı henüz netlik kazanmadı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2025'te de bazı günlerin idari izin kapsamına alınması ihtimali değerlendiriliyor.

Eğer bu yönde bir karar çıkarsa, kamu çalışanları başta olmak üzere birçok vatandaş 9 günlük kesintisiz bir tatil yapma fırsatı bulacak. Resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2025 yılı Kurban Bayramı Haziran ayının ilk haftasına denk geliyor. Arefe günü 5 Haziran Perşembe olarak belirlenirken, bayramın birinci günü 6 Haziran Cuma günü başlayacak.

Bayramın dördüncü ve son günü ise 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Takvim doğrultusunda tatil süresinin ne kadar olacağı konusu merak edilirken, kamuoyunun beklentisi tatilin 9 güne çıkarılması yönünde. Hem çalışanlar hem de tatilciler açısından merakla beklenen kararın kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.