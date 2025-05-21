Emekliye bayram ikramiyesi ödemeleri hangi tarihte başlayacak?

2025 Kurban Bayramı öncesi yaklaşık 16 milyon emekliye 4 bin TL bayram ikramiyesi ödenecek. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki ödemeler, tahsis numarasına göre yapılacak. Emekliye bayram ikramiyesi ödemeleri tarihi merak ediliyor.

16 milyona yakın emekli, 2025 Kurban Bayramı öncesi 4 bin TL'lik bayram ikramiyesi için geri sayıma başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) ödeme takvimi, tahsis numaralarına göre şekillenirken dul ve yetim aylığı alanlar da hisse oranına göre ikramiyeden faydalanacak.

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

2025 Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi sona erecek. Geçmiş bayramlardaki uygulamalara bakıldığında, emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan yaklaşık bir hafta önce ödenmesi bekleniyor.

Ödemelerin 2-5 Haziran tarihleri arasında tahsis numarasına göre yapılacağı öne sürülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK’nın resmi takvim açıklaması, bayrama yakın netleşecek.

Ödemeler, SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) emeklileri için farklı günlerde yapılacak. Tahsis numarasına göre sıralanan ödeme günleri, emeklilerin maaş alma tarihleriyle uyumlu olacak.

Yaklaşık 16 milyon hak sahibi,ikramiyelerle bayram öncesi maddi destek alacak. Özellikle kurban kesimi ve seyahat planları için bu ödeme büyük önem taşıyor. Emekliler, ödemeleri e-Devlet veya banka kanalları üzerinden sorgulayabilecek.

4000 TL BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

2025’te emekli bayram ikramiyesi, TBMM’de kabul edilen kanunla 3.000 TL’den 4.000 TL’ye yükseltilerek yüzde 33,33 zamlandı. Ödemelerin, Kurban Bayramı’ndan önceki hafta, yani 2-5 Haziran 2025’te hesaplara yatması bekleniyor.

İkramiyeden SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlar, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar faydalanacak.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ HANGİ GÜN HESABA GEÇER?

Kurban Bayramı ikramiyeleri, tahsis numarasına göre farklı günlerde ödenecek. SSK emeklileri için ödemeler genellikle ayın 17-26’sı arasında, Bağ-Kur için 25-28’i arasında, Emekli Sandığı için ise ayın ilk haftasında yapılıyor.

Kurban Bayramı için ödemelerin 2 Haziran Pazartesi’den itibaren başlayabileceğini ve tahsis numarasına göre sıralanacağını belirtti. Örneğin, tahsis numarasının son hanesi 9 olan SSK emeklileri 2 Haziran’da, 0 olanlar ise 4 Haziran’da ödeme alabilir.

Ödemeler, emeklilerin maaş aldığı banka hesaplarına yatırılacak ve e-Devlet üzerinden “Emekliler İçin Bayram İkramiyesi ve Seyyanen Ödeme Sorgulama” sekmesinden kontrol edilebilecek.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, dul ve yetim aylığı alanlar, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ikramiyeden faydalanacak.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?

Dul ve yetim aylığı alanlar, hisse oranlarına göre ikramiye alacak. Örneğin, yüzde 50 hisse alan bir dul 2.000 TL, yüzde 25 hisse alan bir yetim 1.000 TL alacak.