5 Haziran tatil mi, arefe günü okul yarım gün mü? 2025 Kurban Bayramı

2025 Kurban Bayramı'nın arefe günü 5 Haziran tatil olup olmadığı merak ediliyor. Tatil planı yapanlar Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını araştırıyor. 6-9 Haziran tarihleri arası bayram nedeniyle 4 gün tatil olacağı kesinleşti.

2025 Kurban Bayramı arefe günü olan 5 Haziran tatil mi merak ediliyor. Tatil planı yapanlar için resmi tatil takvimi ve tatilin uzama ihtimali konuşuluyor.

5 HAZİRAN TATİL Mİ?

5 Haziran 2025 Perşembe, Kurban Bayramı'nın arefe gününe denk geliyor. Resmi tatil takvimine göre öğleden sonra (13.00 itibarıyla) tatil kabul ediliyor.

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre arefe günleri yarım gün tatil olarak uygulanıyor. Bu nedenle kamu kurumları, bankalar ve birçok özel sektör işletmesi sabah saatlerinde çalışacak, öğleden sonra ise kapanacak.

Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma’dan 9 Haziran Pazartesi’ye kadar dört gün sürecek ve arefe günüyle birlikte toplam dört buçuk günlük resmi tatil olacak.

AREFE GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Resmi tatil takvimine göre arefe günlerinde okullar yarım gün tatil oluyor. 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra öğrencilerin tatil yapmasının beklendiğini belirtti.

Sabah saatlerinde dersler devam ederken öğleden sonra öğrenciler bayram hazırlıkları için serbest kalacak. Ancak özel okullar veya bazı eğitim kurumları tam gün tatil kararı alabilir.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı, 6-9 Haziran 2025 tarihleri arasında 4 gün sürecek. Arefe günüyle birlikte toplam 4 buçuk günlük resmi tatil olacak. Tatilin uzatılması durumu ise henüz belli olmadı. Resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.