Kurban Bayramı birleşecek mi, 9 gün olacak mı? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak merakla takip ediliyor

Kurban Bayramı yaklaşırken tatil planları da gündemin ilk sırasına yerleşti. Yaz tatili öncesinde Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu. Bayramı seyahat ederek değerlendirmek isteyen vatandaşlar, resmi tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağını öğrenmek istiyor. Kurban Bayramı birleşecek mi, 9 gün olacak mı, okullar ne zaman kapanacak, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak soruları gündemde yerini buldu.

KURBAN BAYRAMI BİRLEŞECEK Mİ?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte gözler resmi tatil süresine çevrildi. Bayram tatilini değerlendirmek isteyen milyonlarca kişi, bu yılki tatil günlerinin hafta sonu ile birleşip birleşmeyeceğini merak ediyor.

Arefe günü 2025 yılında Perşembe gününe denk geliyor. Bayramın ilk günü ise Cuma günü idrak edilecek. Hafta sonu ile birlikte en az beş günlük bir tatil ihtimali doğuyordu. Kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren esas mesele tatilin resmi olarak 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı oldu. Kurban Bayramı birleşecek mi sorusunun cevabı ise henüz netlik kazanmadı.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ UZATILACAK MI?

Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin en dikkat çekici açıklama Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan geldi. Bakan Ersoy, turizm sektörünün tatilin 9 güne çıkarılmasını arzuladığını açıkça dile getirirken, bu konuda karar verici tek merci olmadıklarının da altını çizdi.

Ersoy, "Biz her zaman böyle bir tatili arzu ederiz, sektör de bu konuda beklenti içinde. Ancak bu konuda tek başımıza karar veremeyiz" ifadelerini kullandı. Tatilin 9 güne çıkıp çıkmayacağı önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığı tarafından netleştirilecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN OLDU MU?

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağı yönünde alınmış resmi bir karar henüz alınmadı. Ancak 2025 yılında arefe günü Perşembe gününe, bayramın ilk günü ise Cuma gününe denk geliyor.

Resmi tatil süresi hafta sonu ile birleştiğinde 5 günlük bir tatil ortaya çıkıyor. Eğer Pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerinin de idari izin kapsamına alınması kararlaştırılırsa, kamu çalışanları için tatil süresi 9 güne çıkabilir.

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OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2024-2025 eğitim öğretim yılına ait akademik takvim Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce duyurulmuştu. Okullar yaz tatiline 20 Haziran 2025 Cuma günü girecek. Tatil süreci bu tarihten itibaren başlayacak ve öğrenciler için uzun bir dinlenme dönemi başlayacak.

Bakanlık, takvimde herhangi bir değişiklik olmadığını ve eğitim sürecinin planlanan şekilde devam edeceğini net bir biçimde belirtti. Öğrenciler ve veliler için bu tarihe kadar okul düzeni geçerliliğini koruyacak.

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YAZ TATİLİ NE ZAMAN, ERKENE ALINACAK MI?

Yaz tatilinin erkene çekileceği yönündeki söylentilere Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, net bir cevap verdi. TRT Haber canlı yayınında konuşan Bakan Tekin, yaz tatilinin Kurban Bayramı ile birleştirileceği ve erken başlayacağı iddialarını kesin bir dille yalanladı.

"Bu durum hukuken mümkün değil. Eğitim-öğretim süreci belirlenen takvim doğrultusunda devam ediyor. Okulların açık olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada da, akademik takvimin 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşıldığı ve herhangi bir değişiklik söz konusu olmadığı vurgulandı. Yaz tatili, planlandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde başlayacak.