20 Mayıs okullar tatil mi? 19 Mayıs resmi tatili sonrası okulların eğitim durumu gündemde

Her yıl büyük bir heyecanla kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil kapsamında kutlanıyor. 2025 yılı için 19 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor. 19 Mayıs öncesinde ve sonrasında milyonlarca öğrenci ile veli, okulların durumunu merak ediyor. “20 Mayıs okullar tatil mi?” sorusu ise özellikle bayramın hemen ertesi günü olması nedeniyle gündemin en çok araştırılan başlıklarından biri haline geldi.

20 MAYIS’TA OKULLAR TATİL Mİ?

Bayram nedeniyle verilen bir günlük aranın ardından, 20 Mayıs 2025 Salı günü eğitim-öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam edecek.

Yani 20 Mayıs tarihinde okullar açık olacak ve öğrenciler derslerine normal program dahilinde katılım sağlayacak.

Resmi takvimde 20 Mayıs tarihi için herhangi bir tatil ya da idari izin kararı bulunmuyor. Bu nedenle, öğretmenler ve öğrenciler 19 Mayıs coşkusunun ardından Salı günü yeniden sınıflarda yerlerini alacaklar.

19 MAYIS'TA OKULLARDA DERS VAR MI, EĞİTİME ARA VERİLECEK Mİ?

19 Mayıs 2025 Pazartesi günü, Türkiye genelinde resmi tatil olarak kutlanacak. Milli bayram statüsünde yer alan 19 Mayıs'ta okullarda eğitim faaliyetleri yapılmayacak. Tüm devlet okulları, üniversiteler, özel eğitim kurumları ile birlikte kamu kurumları, noterler ve bankalar da hizmete ara verecek.

Özel sektör çalışanları ise işveren politikalarına göre bu tatilden yararlanabilecek ya da çalışmaları durumunda ek ücret hak edebilecek. Öğrenciler bu anlamlı günde çeşitli anma programları ve sportif etkinliklere katılırken, resmi olarak da eğitim öğretim faaliyetleri askıya alınmış olacak.