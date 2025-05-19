Bugün sağlık ocakları, hastane ve eczaneler açık mı? 19 Mayıs resmi tatil çalışma günleri ve saatleri

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın resmi tatil olması, sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için çeşitli soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. 2025 yılında bu anlamlı gün pazartesiye denk geliyor. Tatil nedeniyle hastane, sağlık ocağı ve eczane gibi sağlık kurumlarının açık olup olmayacağı merak konusu haline geldi. Bugün sağlık ocakları, hastane ve eczaneler açık mı sorusu gündemde.

19 MAYIS'TA HASTANELER AÇIK MI?

19 Mayıs Türkiye genelinde resmi tatil kapsamına giriyor. Bu nedenle devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinde rutin sağlık hizmetleri sunulmayacak.

Poliklinik hizmetleri durdurulacak, daha önceden alınmış randevular geçersiz sayılacak ve muayeneler gerçekleştirilmeyecek. Fakat acil servisler, her zaman olduğu gibi 19 Mayıs'ta da 7/24 esasına göre açık olacak ve acil müdahalelere cevap vermeye devam edecek.

BUGÜN SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Aile sağlığı merkezleri yani sağlık ocakları, resmi tatillerde hizmet vermiyor. Bu nedenle 19 Mayıs Pazartesi günü tüm sağlık ocakları kapalı olacak. Sağlık ocağı birimleri yalnızca hafta içi ve mesai saatleri içinde faaliyet gösteriyor. Bayram ve resmi tatil günlerinde ise istisnasız olarak hizmet dışı kalıyorlar.

19 MAYIS'TA ÖZEL HASTANELER AÇIK MI?

Özel hastaneler, resmi tatil günlerinde genellikle açık kalmaya devam etse de her bir hastanenin çalışma sistemi farklılık gösterebiliyor. 19 Mayıs’ta bazı doktorların muayene planı bulunmayabilir ya da belirli branşlarda hizmet verilmeyebilir.

Bu nedenle özel bir hastaneye gitmeyi düşünenlerin, önceden hastane ile iletişime geçerek bilgi alması öneriliyor. Ayrıca bazı özel hastaneler yalnızca acil servis hizmeti sunarak sınırlı şekilde çalışabiliyor.

19 MAYIS’TA ECZANELER AÇIK MI?

Resmi tatillerde olduğu gibi 19 Mayıs 2025 tarihinde de eczaneler kapalı olacak. Acil ilaç ihtiyacını karşılamak amacıyla ise her şehir ve ilçede belirlenen nöbetçi eczaneler açık tutulacak.

Nöbetçi eczanelerin listesi, yerel eczacı odalarının internet sitelerinden veya çeşitli mobil uygulamalardan kolaylıkla öğrenilebilecek. İhtiyaç duyan vatandaşlar, en yakın nöbetçi eczaneyi bularak ilaç temin edebilecek.