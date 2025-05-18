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19 Mayıs bankalar, kargolar açık mı? 19 Mayıs kapalı olan yerler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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19 Mayıs bankalar, kargolar açık mı? 19 Mayıs kapalı olan yerler
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 2025 yılında pazartesi gününe denk geliyor. Hafta başına denk gelen resmi tatil sebebiyle milyonlarca vatandaşın merak ettiği en önemli konuların başında, bankalar, noterler, hastaneler, eczaneler ve kargo firmalarının çalışma durumu yer alıyor. 19 Mayıs bankalar, kargolar açık mı, hastaneler açık mı olacak merak ediliyor.

19 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da resmi tatil olarak kutlanacak. Bu yıl 19 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor.

Dolayısıyla Türkiye genelindeki kamu ve özel bankalar 19 Mayıs'ta kapalı olacak. Banka şubelerinde fiziki işlemler gerçekleştirilemeyecek. Ancak mobil ve internet bankacılığı hizmetleri kesintisiz şekilde devam edecek.

Resmi tatil nedeniyle Elektronik Fon Transferi (EFT) işlemlerinin işleme alınma tarihi 20 Mayıs Salı olacak.

19 Mayıs bankalar, kargolar açık mı? 19 Mayıs kapalı olan yerler - 1. Resim

19 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI?

Bayramın resmi tatil kapsamına girmesi sebebiyle 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü kargo firmaları genel olarak hizmet vermeyecek.

Hem özel hem de kurumsal dağıtım firmalarının çoğunluğu dağıtım, teslimat ve şube hizmetlerine ara verecek.

Kargoların çalışma durumları firmadan firmaya değişiklik gösterse de genellikle resmi tatillerde operasyon durduruluyor. Bu nedenle ilgili kargo firmalarından bilgi alınması da tavsiye ediliyor.

19 Mayıs bankalar, kargolar açık mı? 19 Mayıs kapalı olan yerler - 2. Resim

19 MAYIS'TA ECZANELER AÇIK MI?

Resmi tatil günlerinde eczanelerin tamamı rutin hizmete ara veriyor. Ancak acil sağlık ihtiyaçları göz önünde bulundurularak her bölgede belirlenen nöbetçi eczaneler açık kalacak.

19 Mayıs 2025 Pazartesi günü de yalnızca nöbetçi eczaneler vatandaşlara hizmet verecek. Diğer tüm eczaneler kapalı olacak ve yalnızca belirlenen nöbet sistemine göre çalışanlar faaliyet gösterecek.

19 Mayıs bankalar, kargolar açık mı? 19 Mayıs kapalı olan yerler - 3. Resim

19 MAYIS'TA NOTERLER AÇIK MI?

19 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle noterlerde de hizmet verilmeyecek. Türkiye genelindeki tüm noterler 19 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacak.

19 Mayıs bankalar, kargolar açık mı? 19 Mayıs kapalı olan yerler - 4. Resim

19 MAYIS'TA HASTANELER AÇIK MI?

Resmi tatil günlerinde kamu hastanelerinde normal poliklinik hizmetleri sunulmayacak. Aile sağlığı merkezleri ve devlet hastanelerinin poliklinik servisleri 19 Mayıs'ta hizmet vermeyecek.

Acil servisler ise bayram süresince 24 saat kesintisiz çalışmaya devam edecek. Özel hastaneler ise kendi iç yönetmeliklerine göre hareket edeceğinden, muayene ve randevu işlemleri için doğrudan hastane ile iletişime geçilmesi önerilir.

19 Mayıs bankalar, kargolar açık mı? 19 Mayıs kapalı olan yerler - 5. Resim

PTT 19 MAYIS'TA AÇIK MI?

PTT şubeleri de resmi tatil kapsamında 19 Mayıs Pazartesi günü hizmet dışı kalacak. Kargo ve posta işlemleri ile ilgili tüm birimler bu tarihte kapalı olacak. Bu nedenle gönderim ve teslimat işlemleri 20 Mayıs Salı gününden itibaren yeniden başlayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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