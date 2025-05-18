Kurban Bayramına kaç gün kaldı, 9 gün olur mu? 2025 Kurban Bayramı için resmi açıklamalar bekleniyor

Haziran ayı yaklaştıkça 2025 yılı Kurban Bayramı’na ilişkin detaylar merak konusu haline geldi. Tatil planları yapan milyonlarca kişi, bayramın hangi tarihlere denk geleceğini ve toplamda kaç gün süreceğini araştırmaya başladı. Ramazan Bayramı’nda uygulanan 9 günlük tatilin ardından Kurban Bayramı için de benzer bir düzenleme olup olmayacağı gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Kurban Bayramına kaç gün kaldı, 9 gün olur mu merak ediliyor.

KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI?

2025 yılına ait dini günler takvimi doğrultusunda Kurban Bayramı’nın başlangıç tarihi 6 Haziran Cuma günü olarak belirlendi. Bugün 18 Mayıs 2025 Pazar günü itibarıyla bayramın ilk gününe tam 19 gün kaldı.

Haziran ayının ilk haftasında kutlanacak olan bu mübarek bayram için vatandaşlar şimdiden hazırlıklara başlamış durumda. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen milyonlarca kişi, bayram tarihine gün sayarken aynı zamanda tatil süresine dair gelişmeleri de yakından takip ediyor.

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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2025 yılında Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayram öncesindeki Arefe Günü ise 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Böylece Kurban Bayramı, perşembe gününden pazartesi gününe kadar toplamda 4,5 gün sürecek.

Arefe günü yarım gün resmi tatil olarak sayılırken, bayramın dört günü boyunca kamu kurumları ve okullar kapalı olacak. Bayramın ilk günü olan 6 Haziran Cuma günüyle birlikte başlayan kutlamalar, 7 Haziran Cumartesi, 8 Haziran Pazar ve 9 Haziran Pazartesi günleriyle devam edecek.

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KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN OLACAK MI?

Kurban Bayramının 2025 yılında Cuma günü başlaması, hafta sonuyla birleşen bir tatil süresi sunuyor. Bayramdan önceki günler için herhangi bir idari izin verilmediği takdirde, tatil süresi yalnızca 4,5 gün olarak kalacak.

2025 Ramazan Bayramında olduğu gibi Kurban Bayramı için de ara günlerin idari izin kapsamına alınıp alınmayacağı henüz netlik kazanmadı.