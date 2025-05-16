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Kurban Bayramı tatili 9 gün olursa okullar erken kapanır mı? Bayram sonrası iki haftalık süreç!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kurban Bayramı tatili 9 gün olursa okullar erken kapanır mı? Bayram sonrası iki haftalık süreç!
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Yaz tatili ve Kurban Bayramı için geri sayım başlamışken okulların erken kapanması yönündeki beklentiler arttı. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması durumunda okulların erken kapanma ihtimali gündeme taşınırken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuya açıklık getirdi.

Kurban Bayramına haftalar kalmışken milyonlarca öğrenci, bayram tatilinin 9 güne uzatılması durumunda okulların erken kapanma ihtimalini araştırmaya başladı. 

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLURSA OKULLAR ERKEN Mİ KAPANIR MI?

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılma ihtimali gözleri okulların kapanacağı tarihe çevirdi. Bayram tatili normal şartlarda arife günüyle beraber 4.5 gün sürecek. Tatilin hafta sonuyla birleşmesi için 10-13 Haziran tarihleri için idari izin çıkması gerekiyor.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında okulların kapanacağı tarihle ilgili bir değişiklik yapılmadığını açıkladı. Buna göre; Kurban Bayramı tatili 9 gün olsa bile okullar 20 Haziran Cuma günü kapanacak.

Kurban Bayramı tatili 9 gün olursa okullar erken kapanır mı? Bayram sonrası iki haftalık süreç! - 1. Resim

OKULLAR ERKEN KAPANIR MI?

Kurban Bayramı ile yaz tatilinin arasında iki hafta olması okulların kapanacağı tarihi gündeme getirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde ‘Okullar erken kapanacak’ iddialarını yalanlamıştı. Bakan Tekin yaptığı açıklamada okulların erken kapanmasının mümkün olmadığını belirterek şu açıklamada bulundu:

“Erken tatil hesabımız yok. Zaten bayram sonrası da 2 hafta. Sadece birkaç gün olsa bu tartışılabilir ama 2 haftalık bir süreç söz konusu. Dolayısıyla bizim gündemimizde böyle bir şey yok” 

Kurban Bayramı tatili 9 gün olursa okullar erken kapanır mı? Bayram sonrası iki haftalık süreç! - 2. Resim

YAZ TATİLİ ERKENE Mİ ÇEKİLDİ?

Sosyal medyada yer alan “Okullar erken kapanabilir” iddiaları öğrencileri heyecanlandırdı. Yaz tatili ile Kurban Bayramı arasında iki hafta olması okulların erken kapanması yönündeki beklentileri artırdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okulların erken kapanmasının hukuken mümkün olmadığını vurgularken 180 iş günü açık olması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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