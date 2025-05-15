Okullar 12 gün tatil mi olacak, okullar erken mi kapanacak? 2025 MEB Tatil Takvimi

Yaklaşan Kurban Bayramı’nın 2024-2025 eğitim öğretim takvimiyle çakışması, milyonlarca öğrenci ve velinin gündemine bomba gibi düştü. Okulların kapanış tarihiyle bayram arasındaki kısa süre okullar 12 gün tatil mi olacak, okullar erken mi kapanacak sorularını da beraberinde getirdi. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, erken yaz tatili iddiaları her geçen gün daha yüksek sesle konuşuluyor.

OKULLAR 12 GÜN TATİL Mİ OLACAK?

2025 yılı Kurban Bayramı’nın, okulların kapanış tarihine oldukça yakın bir döneme denk gelmesi nedeniyle kamuoyunda “okullar 12 gün tatil mi olacak?” sorusu gündemden düşmüyor. Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde “öğrencilere müjde” şeklinde yapılan paylaşımlar, öğrenciler ve veliler arasında heyecan meydana geitrdi.

2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre yaz tatili 20 Haziran 2025 tarihinde başlayacak. Fakat Kurban Bayramı tatilinin 6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak olması, bu süreçte eğitim faaliyetlerinin askıya alınabileceği ihtimalini beraberinde getiriyor.

Arefe günü olan 5 Haziran Perşembe gününün resmi tatil ilan edilmesi durumunda bayram tatili 9 güne uzayabilir. Ancak bayram tatili ve yaz tatilinin birleşmesi gibi bir durum şu an için söz konusu değil, resmi makamlardan yapılacak açıklamalar takip ediliyor.

OKULLAR ERKEN Mİ KAPANACAK?

Şu an için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuyla ilgili herhangi bir beyanat vermedi.

Dolayısıyla mevcut takvime göre okulların 20 Haziran Cuma günü kapanması planlanıyor. Ancak Kurban Bayramı ile çakışan bu süreçte, son haftalarda ders işlenmesi yerine sınavların bitmiş olması ve derslerin hafiflemesi gibi gerekçelerle erken kapanış ihtimali konuşulmaya başlandı.

5-15 Haziran arasındaki 12 günlük takvim dilimi, bayram sonrası yalnızca birkaç gün ders yapılacak olması nedeniyle beklentiler de artmış durumda. Son kararın resmi makamlarca verilmesi bekleniyor.

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OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi takvimine göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihten itibaren üç aylık yaz tatiline girecek.

20 HAZİRAN'A KAÇ GÜN KALDI?

Bugün 15 Mayıs 2025 Perşembe itibarıyla okulların resmi olarak kapanacağı 20 Haziran 2025 gününe tam 36 gün kaldı.

Veliler ve öğrenciler, eğitim takvimiyle ilgili muhtemel güncellemeleri Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi açıklamalarıyla takip etmeye devam ediyor.