20 Mayıs okullar tatil mi, 18 Mayıs yarım gün mü? 19 Mayıs Resmi Tatili detayları

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte okulların tatil durumu hakkında sorular artmaya başladı. Öğrenciler ve veliler, 19 Mayıs’ın ardından 20 Mayıs Salı günü ders yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. 2025 yılında resmi takvime göre 19 Mayıs Pazartesi gününe denk gelirken, 20 Mayıs hakkında merak edilen tüm detaylar netleşti. 20 Mayıs okullar tatil mi, 18 Mayıs yarım gün mü soruları cevap buldu.

20 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın ardından 20 Mayıs’ta okulların açık olup olmayacağı merak ediliyor. 2025 yılında 19 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor ve resmi tatil kapsamında değerlendiriliyor.

20 Mayıs Salı günü için ise herhangi bir ek tatil kararı alınmış değil. Milli Eğitim Bakanlığı’nın takviminde 20 Mayıs tarihinde eğitime ara verileceğine dair bir açıklama yer almıyor.

Bu nedenle 20 Mayıs’ta ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde dersler devam edecek. Sınıflarda yoklama alınacak ve eğitim-öğretim faaliyetleri normal düzende sürecek.

18 MAYIS YARIM GÜN MÜ?

18 Mayıs resmi tatil kapsamına girmemektedir. 19 Mayıs’ın hemen öncesine denk gelen tarihte kamu kurumları, okullar, üniversiteler ve bankalar tam gün hizmet vermeye devam edecek.

Resmi takvimde 18 Mayıs’ın yarım gün ilan edilmesine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmuyor. Dolayısıyla 18 Mayıs’ta eğitim ve kamu hizmetleri aksamadan sürdürülecek.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olan 19 Mayıs Türkiye genelinde resmi tatil olarak kabul edilmektedir. 2025 yılında 19 Mayıs pazartesi gününe denk geliyor. Bu kapsamda, tüm resmi daireler, kamu kurumları, bankalar, okullar ve üniversiteler kapalı olacak. Kamu çalışanları ve öğrenciler bu tarihte izinli sayılacak.