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Adli tatil ne zaman başlayacak? Hukuk dünyası o tarihte tatilde!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Adli tatil ne zaman başlayacak? Hukuk dünyası o tarihte tatilde!
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Her yıl yaz aylarında uygulanan adli tatilin başlayacağı tarih hukuk dalında görev yapanların gündeminde yer alıyor. Hakim ve savcıların yıllık izin dönemini kapsayan bu süreçte mahkemeler kısmen kapanıyor, dava takvimi yavaşlıyor. Bu yıl adli tatil 20 Temmuz’da başlayacak.

Adalet sisteminin düzenli işleyişi açısından büyük önem taşıyan adli tatil, özellikle avukatlar, vatandaşlar ve yargı mensupları için dikkatle takip ediliyor. 2025 yılında adli tatilin başlayış ve bitiş süresi ise merak konusu oldu.

ADLİ TATİL 2025 YILINDA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025 yılında adli tatil, yeni bir karar alınmaması halinde 20 Temmuz’da başlayacak ve 31 Ağustos’ta sona erecek. Bu süre zarfında duruşmaların çoğu ertelenecek, yeni dava açılışları ve celse günleri ileri tarihlere bırakılacak. Adliyeler, 1 Eylül 2025 Pazartesi günü itibarıyla normal çalışma düzenine geri dönecek.

Adli tatil ne zaman başlayacak? Hukuk dünyası o tarihte tatilde! - 1. Resim

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLÜR?

Adli tatil sürecinde birçok dava ertelense de, bazı yargılamalar kesintisiz şekilde devam eder. Bu davalar aciliyet taşıyan ya da hak kaybına yol açabilecek davalardır. Adli tatilde görülebilecek davalardan bazıları şunlardır:
İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz gibi geçici hukuki koruma talepleri

Nafaka davaları

Velayet ve vesayetle ilgili acil işlemler

Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamındaki tutukluluk incelemeleri

İş mahkemelerinde açılan ve durumu aciliyet gerektiren dosyalar

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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