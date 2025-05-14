Aile Yılı İstanbul 1 No'lu Barosu'nun hedefinde! LGBT çağrısına Hukukçular Derneği'nden sert tepki

İstanbul 1 No’lu Barosu "LGBTI+ Alt Çalışma Grubu" 13 Mayıs’ta baro üyelerine Çağlayan Adliyesi'nde toplanma çağrısı yaptı. Adliye önünde LGBT propagandası yapan avukatlar 2025 Aile Yılı'nı hedef aldı. Baronun açıklamasına Hukukçular Derneği tepki göstererek cevap verdi.

İstanbul 1 No'lu Barosu Kadın Hakları ve İnsan Hakları Merkezleri baro avukatlarını toplumsal cinsiyet ideolojisiyle kışkırtmaya devam ediyor.

Üye avukatları Çağlayan Adliyesi önünde eyleme davet eden "LGBTI+ Alt Çalışma Grubu" aileyi hedef aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 81 il müdürlüğüne gönderdiği "toplumsal cinsiyet ve bazı kavramların kullanımı" konulu 2 Mayıs 2025 tarihli genelgesine karşı çıkarak 'biyolojik cinsiyet' adı altında toplumun ikili bir cinsiyet rejimine hapsedildiğini savundu.

2025 'AİLE YILI' LGBTİ+FOBİK POLİTİKA

Açıklamada "Siyasal iktidarın 2025’i 'Aile Yılı' ilan ederek yürürlüğe koyduğu LGBTİ+fobik politikalar, 'biyolojik cinsiyet' adı altında toplumu ikili bir cinsiyet rejimine hapsetmeyi, farklı cinsiyet kimliklerini ve yönelimleri yok saymayı, kadınların ve LGBTİ+'ların üzerindeki tahakkümü meşrulaştırmayı hedeflemektedir. Bu durumun yakın vadede halihazırda cinsiyetçi uygulamalarla dolu yargılama süreçlerine de negatif sirayet edeceği açıktır" denildi.

HUKUKÇULAR DERNEĞİ'NDEN SERT TEPKİ

Hukukçular Derneği, yapılan çağrının baronun tarafsızlık ilkesini zedelediğinin altını çizdi. Yapılan faaliyeti “kanunlara ve genel ahlaka aykırı bir ideolojik dayatma” olarak değerlendirdi.

“AİLE KURUMU HEDEFTE”

Açıklamada İstanbul 1 No'lu Barosu tarafından telefonlara gönderilen çağrı mesajı paylaşılırken aile kurumunu hedef alan açıklamaya sert bir cevap verildi.

Özgürlük adı altında sapkın yönelimlerin meşrulaştırıldığı ve toplumun çürütülme gayreti içinde olunduğunun ifade edildiği açıklamada şunlar söylendi:

"'Toplumsal cinsiyet', 'cinsel yönelim' gibi kavramlar üzerinden yürütülen ideolojik propaganda ve baskı faaliyetleri, aile kurumumuzu ve toplumsal dokumuzu ciddi şekilde tehdit eder hale gelmiştir. Aile kurumunu açıkça hedef alan, aile politikalarından alenen rahatsız olduğunu ifade edenlerin, sözde özgürlükleri savunmaktan ziyade bireyden başlayarak toplumu çürütme gayretinde olduğu açıktır."

Açıklamada ayrıca "Toplumun temel harcı olan aileyi, nesli, edebi, hayâyı, ahlakı yok eden, fıtratı reddeden, cinsiyet algısını bulanıklaştırmaya ve sapkın yönelimleri meşrulaştırmaya çalışan söylemlerin "hak arayışı" olarak sunulması asla kabul edilemez." denildi.

HUKUKİ MÜCADELEYE HAZIRIZ

Dernek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın cinsiyetsiz toplum ideolojisinin yayılmasına karşı aldığı tedbirleri desteklediklerini açıklayarak aile yapısını koruma yönünde atılacak her türlü hukuki adıma katkı sunmaya hazır olduklarını ifade etti. İşte o açıklama: