Kurban Bayramı arifesi tatil mi, 9 gün tatil olacak mı, arife yarım gün mü? Gözler Kurban Bayramı tatilinde

2025 Kurban Bayramı'nın ne zaman başlayacağı, arife gününün resmi tatil sayılıp sayılmayacağı ve toplamda kaç gün tatil olacağı merak ediliyor. Hem özel sektör hem de kamu çalışanlarının tatil planlarını netleştirebilmesi için bayram takvimi dikkatle takip ediliyor. Kurban Bayramı arifesi tatil mi, 9 gün tatil olacak mı, arife yarım gün mü soruları gündemde yer buldu.

KURBAN BAYRAMI ARİFESİ TATİL Mİ?

Kurban Bayramı öncesindeki en önemli günlerden biri olan arefe günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların gündeminde. 2025 yılında Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor.

Mevzuata göre dini bayramların arefe günü, öğle saatinden itibaren yarım gün resmi tatil olarak kabul ediliyor.

Bu kapsamda kamu kurumlarında çalışanlar 5 Haziran günü saat 12.30’a kadar mesai yapacak. Öğleden sonra ise resmi tatil başlayacak. Ancak geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da hükümetin idari izin kararı alıp almayacağı merak ediliyor.

Eğer böyle bir karar çıkarsa, arefe günü tam gün tatil olabilir. Şu an için resmi takvime göre arefe günü yarım gün tatil statüsünde yer alıyor.

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AREFE GÜNÜ TAM GÜN MÜ, YARIM GÜN MÜ TATİL?

Arefe gününün tatil süresi resmi kaynaklar tarafından yarım gün olarak tanımlanıyor. Kamu çalışanları için 5 Haziran Perşembe günü saat 12.30’a kadar normal mesai devam edecek, sonrasında ise resmi tatil başlayacak.

Arefe gününün tam gün tatil ilan edilmesi ise tamamen idari bir karara bağlı. Eğer Cumhurbaşkanlığı veya Bakanlar Kurulu kararıyla arefe günü de tam gün olarak tatil edilirse, kamu çalışanları için bu gün de tamamen tatil kapsamına alınacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ OLACAK?

Kurban Bayramı tatilinin toplam süresi resmi takvimde 4.5 gün olarak belirlenmiş durumda. Ancak her yıl olduğu gibi 2025 yılı için de tatilin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı sorusu gündemde.

Tatilin 9 gün sürebilmesi için 2, 3 ve 4 Haziran tarihlerinin idari izin kapsamına alınması gerekiyor. Arefe günü olan 5 Haziran öğleden sonrası da resmi tatil olarak sayıldığında, kamu çalışanları için 9 günlük bir tatil ancak bu şekilde mümkün olabilecek.

Şu ana kadar tatilin uzatılmasına yönelik resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle gözler Kabine toplantısından çıkacak muhtemel karara çevrilmiş durumda. Tatil planı yapmayı düşünen vatandaşlar kararı dikkatle bekliyor. Tatilin uzatılması halinde turizm sektöründe de ciddi bir hareketlilik yaşanması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2025 yılında Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayramın birinci günü 6 Haziran Cuma, ikinci günü 7 Haziran Cumartesi, üçüncü günü 8 Haziran Pazar ve dördüncü günü 9 Haziran Pazartesi olarak takvimde yer alıyor.

Bayramdan bir gün önceki 5 Haziran Perşembe günü ise arefe günü olarak kabul ediliyor. Belirtilen tarihler çerçevesinde resmi bayram tatili 4.5 gün sürecek.