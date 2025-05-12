Kurban Bayramı tatili yaz tatiliyle çakışıyor mu? Bir hafta boşluk olacak!

Kurban Bayramı'nın yaz tatiliyle çakışıp çakışmadığı haziran ayına yaklaşırken gündeme geldi. Kurban Bayramı ve okulların kapanacağı tarih tatil planı yapanlar tarafından araştırılıyor. 2025 Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak. Okullar ise 20 Haziran Cuma günü kapanacak.

2025 Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Kurban Bayramı’nda tatil planı yapanlar bayramın yaz tatiliyle aynı zamana denk gelip gelmediğini sorguluyor. Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran’da kapanacak. MEB tarafından yeni bir karar alınmazsa Yaz tatili ile Kurban Bayramı arasında bir hafta boşluk olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ YAZ TATİLİYLE ÇAKIŞIYOR MU?

2025 yılında Kurban Bayramı 6-9 Haziran tarihleri arasında eda edecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2024-2025 eğitim yılı takvimine göre okullarda 20 Haziran Cuma günü kapanacak. Buna göre Kurban Bayramı ile Yaz tatili arasında bir hafta boşluk olacak.

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL?

Kurban Bayramı 6-9 Haziran tarihlerinde 4 gün sürecek. Bayramın Pazartesi günü sona ermesi nedeniyle 10-11-12-13 Haziran tarihlerinde idari izin kararı çıkabilir. Bu durumda kurban Bayramı hafta sonuyla birleşerek toplamda 9 günlük tatil olabilir.

2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayram arifesi ise 5 Haziran Perşembe günü idrak edilecek, yarım gün tatil olacak.