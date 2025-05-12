Kurban Bayramı 9 gün olacak mı, arefe günü tatil mi? 2025 Kurban Bayramı tatili

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca vatandaşın tatil takvimine yönelik beklentileri gündemdeki yerini koruyor. 2025 yılı için bayram planları yapmaya başlayanlar, özellikle Arefe Günü'nün tatil kapsamına alınıp alınmayacağını ve toplam tatil süresinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağını merak ediyor. Turizm sektörü temsilcilerinin de bu yöndeki çağrıları dikkat çekerken, gözler hükümetten gelecek resmi açıklamaya çevrilmiş durumda.

KURBAN BAYRAMI 9 GÜN OLACAK MI?

2025 yılı Kurban Bayramı tatil süresinin kaç gün olacağı, bayrama aylar kala hem kamu çalışanları hem de özel sektör çalışanları tarafından büyük merak konusu haline geldi. Tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar, hükümetten gelecek muhtemel bir uzatma kararını bekliyor.

Kurban Bayramı'nın resmi olarak 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü sona ereceği bilinirken gözler arefe günü ve öncesine çevrildi.

Tatilin 9 güne uzatılabilmesi için 2, 3 ve 4 Haziran tarihlerinin resmi tatil ilan edilmesi gerekiyor. Tatil 31 Mayıs Cumartesi günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü akşamına kadar sürebilecek. Fakat henüz konuya ilişkin hükümetten resmi açıklama gelmedi.

Turizm sektörü ise bu konuda oldukça istekli. Akdeniz ve Ege bölgelerindeki otel işletmecileri, yaz sezonunun başlangıcına denk gelen bayram tatilinin uzatılmasının iç turizmi ciddi anlamda hareketlendireceğini vurguluyor.

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AREFE GÜNÜ TATİL Mİ?

2025 yılında Kurban Bayramı arefe günü 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Mevcut resmi uygulamalara göre arefe günü, saat 12.30’dan itibaren yarım gün tatil olarak kabul ediliyor. Ancak her yıl olduğu gibi bu yıl da hükümetin arefe gününü tam gün tatil ilan etme ihtimali gündemde.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2025 yılında Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak. Dört gün sürecek olan bayram, 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.

Bayramın başlangıcından bir gün önce 5 Haziran Perşembe günü ise arefe günü idrak edilecek.