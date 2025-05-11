Kurban kesmek vacip mi? Kurban ibadetinin önemi

Kurban Bayramı yaklaştıkça Kurban kesmek vacip mi? sorusu gündeme geldi. Kurbanın dini hükmü, kimlere vacip olduğu ve kesmeyenlerin durumu en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

6 Haziran 2025 Cuma günü eda edilecek Kurban Bayramı öncesi, Müslümanlar Allah’a yakınlaşmanın bir sembolü olarak kurban kesme ibadetine dair araştırmalara başladı. Kimlerin bu ibadeti yerine getirmekle yükümlü olduğu konusu her yıl olduğu gibi bu yıl da merak konusu oldu.

KURBAN KESMEK FARZ MI, VACİP Mİ?

Kurban kesmek, nisap miktarı kadar mala sahip olan her Müslümana farzdır. Temel ihtiyaçlarının ve borçlarının dışında nisap miktarı kadar mala sahip olan, akıl sağlığı yerinde, ergenlik çağına ulaşmış ve seferi olmayan her Müslümanın kurban kesmesi vaciptir.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek için gerekli şartlar şunlardır:

Akıl sağlığı yerinde olmak,

Buluğa ermiş olmak,

Temel ihtiyaçlarının dışında nisap miktarı mala sahip olmak,

Mukim olmak (yani seferi olmamak).

Kurban kesmekle yükümlü olan kişiler bayramın ilk üç gününde bu ibadeti yerine getirmelidir. Bayramın ilk iki günü kesilmesi tercih edilir. Bayramın üçüncü günü zengin olan kişi için o gün kurban kesmek vacip olur. Ancak bayramın birinci ve ikinci günü kurban kesmeyip vefat eden bir zengin için bu ibadet borç sayılmaz.

KURBAN KESMEYEN GÜNAHA GİRER Mİ?

Kurban kesmekle yükümlü olan bir Müslüman, bu ibadeti terk ederse büyük sevaptan mahrum kalır. Ayrıca kurban kesilmeyen evlerin sahiplerine beddua ettiği belirtilmiştir. Hadislerde “Cimrilerin en kötüsü, vacip olduğu halde kurban kesmeyendir.” ifadesi yer alır.

KURBAN İBADETİNİN MANEVİ BOYUTU

Kurban, sadece bir hayvan kesimi değil, Allah’a teslimiyetin ve şükrün ifadesidir. Kurban kesen kişinin evinde bereket artar, gönlünde huzur hakim olur. Bu ibadet, Allah’a yaklaşma vesilesidir. Kurban, aynı zamanda sosyal yardımlaşmanın da bir aracıdır; çünkü etler fakir ve muhtaçlara dağıtılır.

KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?

Kurban, bayramın birinci günü sabah namazı sonrası başlayarak üçüncü günü güneş batıncaya kadar kesilebilir. Cuma namazı kılınmayan küçük yerleşim yerlerinde ise bayram namazından önce de kesilebilir. Gece kurban kesilmesi ise mekruh kabul edilir.