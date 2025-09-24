Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN basketbol maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir?

Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN basketbol maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN basketbol maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir?
Basketbol, Fenerbahçe Beko, Cumhurbaşkanlığı Kupası, BeIN Sports, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda karşı karşıya geliyor. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak. Her iki takım da kupayı kazanmak için parkeye çıkacak. Peki, Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN basketbol maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Türkiye Kupası'nın 2024-2025 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe Beko ile her iki organizasyonun ikincisi Beşiktaş GAİN, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geliyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Her iki takımın kupayı kazanmak adına parkeye çıkacağı mücadele öncesinde, "Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN basketbol maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir?" soruları aramalarda öne çıkıyor.

Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN basketbol maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? - 1. Resim

FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ GAİN BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN CANLI İZLENİR?

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ilk kez mücadele edecek. Sarı-lacivertli takım, geçen sezon Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde siyah-beyazlılara 4-1 üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe, Türkiye Kupası finalinde de Beşiktaş'ı 104-81 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Emin Moğulkoç, Serdar Ünal ve Çisil Güngör hakem üçlüsü görev yapacağı mücadele, beIN Sports 5'ten canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN basketbol maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? - 2. Resim

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI ŞAMPİYONLARI

Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan takımlar ve ikinciler şöyle:

  • 1984-1985: Şampiyon: Galatasaray – İkinci: Fenerbahçe
  • 1985-1986: Şampiyon: Efes Pilsen – İkinci: Galatasaray
  • 1986-1987: Şampiyon: Karşıyaka – İkinci: Beşiktaş
  • 1987-1988: Şampiyon: Eczacıbaşı – İkinci: Fenerbahçe
  • 1988-1989: Şampiyon: Çukurova – İkinci: Eczacıbaşı
  • 1989-1990: Şampiyon: Fenerbahçe – İkinci: Galatasaray
  • 1990-1991: Şampiyon: Fenerbahçe – İkinci: TOFAŞ SAS
  • 1991-1992: Şampiyon: Efes Pilsen – İkinci: Paşabahçe
  • 1992-1993: Şampiyon: Efes Pilsen – İkinci: TOFAŞ SAS
  • 1993-1994: Şampiyon: Fenerbahçe – İkinci: Efes Pilsen
  • 1994-1995: Şampiyon: Ülkerspor – İkinci: Galatasaray
  • 1995-1996: Şampiyon: Efes Pilsen – İkinci: Türk Telekom
  • 1996-1997: Şampiyon: Türk Telekom – İkinci: Efes Pilsen
  • 1997-1998: Şampiyon: Efes Pilsen – İkinci: Ülkerspor
  • 1998-1999: Şampiyon: TOFAŞ – İkinci: Efes Pilsen
  • 1999-2000: Şampiyon: Efes Pilsen – İkinci: Ülkerspor
  • 2000-2001: Şampiyon: Ülkerspor – İkinci: Efes Pilsen
  • 2001-2002: Şampiyon: Ülkerspor – İkinci: Efes Pilsen
  • 2002-2003: Şampiyon: Ülkerspor – İkinci: Efes Pilsen
  • 2003-2004: Şampiyon: Ülkerspor – İkinci: Efes Pilsen
  • 2004-2005: Şampiyon: Ülkerspor – İkinci: Efes Pilsen
  • 2005-2006: Şampiyon: Efes Pilsen – İkinci: Alpella
  • 2006-2007: Şampiyon: Fenerbahçe Ülker – İkinci: Efes Pilsen
  • 2007-2008: Şampiyon: Türk Telekom – İkinci: Fenerbahçe Ülker
  • 2008-2009: Şampiyon: Efes Pilsen – İkinci: Fenerbahçe Ülker
  • 2009-2010: Şampiyon: Efes Pilsen – İkinci: Fenerbahçe Ülker
  • 2010-2011: Şampiyon: Galatasaray Medical Park – İkinci: Fenerbahçe Ülker
  • 2011-2012: Şampiyon: Beşiktaş – İkinci: Anadolu Efes
  • 2012-2013: Şampiyon: Fenerbahçe Ülker – İkinci: Galatasaray Liv Hospital
  • 2013-2014: Şampiyon: Pınar Karşıyaka – İkinci: Fenerbahçe Ülker
  • 2014-2015: Şampiyon: Anadolu Efes – İkinci: Pınar Karşıyaka
  • 2015-2016: Şampiyon: Fenerbahçe – İkinci: Anadolu Efes
  • 2016-2017: Şampiyon: Fenerbahçe Doğuş – İkinci: Banvit
  • 2017-2018: Şampiyon: Anadolu Efes – İkinci: Fenerbahçe
  • 2018-2019: Şampiyon: Anadolu Efes – İkinci: Fenerbahçe
  • 2021-2022: Şampiyon: Anadolu Efes – İkinci: Fenerbahçe Beko
  • 2023-2024: Şampiyon: Anadolu Efes – İkinci: Fenerbahçe Beko

