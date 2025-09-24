Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Türkiye Kupası'nın 2024-2025 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe Beko ile her iki organizasyonun ikincisi Beşiktaş GAİN, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geliyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Her iki takımın kupayı kazanmak adına parkeye çıkacağı mücadele öncesinde, "Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN basketbol maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir?" soruları aramalarda öne çıkıyor.

FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ GAİN BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN CANLI İZLENİR?

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ilk kez mücadele edecek. Sarı-lacivertli takım, geçen sezon Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde siyah-beyazlılara 4-1 üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe, Türkiye Kupası finalinde de Beşiktaş'ı 104-81 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Emin Moğulkoç, Serdar Ünal ve Çisil Güngör hakem üçlüsü görev yapacağı mücadele, beIN Sports 5'ten canlı yayınlanacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI ŞAMPİYONLARI

Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan takımlar ve ikinciler şöyle: