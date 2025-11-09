Kocaelispor Galatasaray maçı nerede izlenir, hangi kanalda? Maç yayın bilgileri netleşti

Trendyol Süper Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Kocaeli’de oynanacak. Liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, deplasmanda Kocaelispor’a konuk olacak. Maçın hangi kanalda yayımlanacağı, saat bilgisi ve karşılaşmaya dair son gelişmeler merak konusu.

KOCAELİSPOR GALATASARAY MAÇI NEREDE İZLENİR?

Kocaelispor ile Galatasaray arasındaki mücadele, maç beIN Sports 1 ekranlarından şifreli olarak yayımlanacak.

Maç atmosferini yakından hissetmek isteyen futbolseverler için stat biletleri büyük ilgi gördü. Bilet satışları resmi kanallar üzerinden yapılırken, tribünlerde yoğun bir ilgi olması bekleniyor. Stat çevresinde maç günü trafik ve yoğunluk göz önüne alınarak taraftarlara erken giriş öneriliyor.

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaelispor-Galatasaray maçı, Süper Lig yayın haklarını elinde bulunduran beIN Sports tarafından canlı olarak yayımlanacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarında şifreli olarak futbolseverlerle buluşacak. Yayın öncesi ve sonrası analizler, yorumlar ve istatistikler de beIN Sports stüdyolarında maç gününün gündemine damga vuracak.

Yayın platformuna abone olan futbolseverler maçı HD kalitesinde izleyebilecek.

GS MAÇ YAYIN BİLGİLERİ

Süper Lig yayıncısı beIN Sports, karşılaşmanın canlı yayın haklarını elinde bulunduruyor. Mücadele şifreli yayın kapsamında futbolseverlerle buluşacak. Maç yayını beIN Sports 1’den verilecek olup, platformun web ve mobil uygulamaları üzerinden de izlenebilecek.

KOCAELİSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kocaelispor-Galatasaray maçı, 9 Kasım 2025 Pazar günü saat 17.00’de oynanacak. Mücadele Kocaeli Stadyumu’nda gerçekleşecek ve karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Ligde geride kalan 11 haftada 9 galibiyet ve 2 beraberlik alan Galatasaray, 29 puanla lider durumda mücadeleye çıkıyor. Ev sahibi Kocaelispor ise zor bir sezon geçiriyor. 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 11 puan toplayan ekip, sahasında güçlü rakibine karşı sürpriz peşinde olacak.