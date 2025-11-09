Ispanak zannedip yediler, ölümün pençesindeler! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Ispanakla karışan 'güzelavrat otu' faciaya yol açtı. Niğde'de aynı aileden 11 kişi zehirlendi, 2 kişinin hayati tehlikesi sürüyor.
Niğde'nin merkeze bağlı Karaatlı beldesinde aynı aileden 11 kişi, yedikleri ıspanak içerisinde bulunan ve 'güzelavrat otu' olarak bilinen 'atropa belladonna' nedeniyle zehirlendi.
İKİ KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, akşam yemeği sonrası bulantı ve rahatsızlık şikayeti yaşayan aynı aileden B.N.Ö. (26), Z.R. (26), İ.S. (34), S.Ö. (53), M.Ö. (21), M.Ö. (30), B.Ö. (19), R.Ö. (31), M.Ö. (26), Ş.A.Ö. (4) ve M.Ö.'nün (80) sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı ifade edildi.
Hastanede yapılan ilk değerlendirmelerde iki kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 80 yaşındaki M.Ö. ile 4 yaşındaki Ş.A.Ö.’nün yoğun bakımda tedavileri sürüyor.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yapılan incelemede, ailenin ıspanak sanarak 'güzelavrat' otunu yemeklerine karıştırdıkları belirlendi. Yapılan açıklamada, "Bu nedenle besin zehirlenmesi geçirdikleri belirlenmiştir. Olayla ilgili gerekli inceleme ve değerlendirmeler başlatılmış olup, aile bireylerinin tedavileri hastanede sürmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.