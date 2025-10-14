Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Türkiye, milyar dolarlık anlaşma için son aşamada! BAE ile işbirliği Niğde'ye GES inşa ettirecek

Türkiye, milyar dolarlık anlaşma için son aşamada! BAE ile işbirliği Niğde'ye GES inşa ettirecek

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye, milyar dolarlık anlaşma için son aşamada! BAE ile işbirliği Niğde&#039;ye GES inşa ettirecek
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yenilenebilir enerji alanında yapılan anlaşmaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'tan açıklama geldi. Bakan Bayraktar "Niğde Bor'da yapılacak yaklaşık 1 milyar dolarlık 1100 megavat depolamalı güneş enerjisi santrali (GES) yatırımı projesinin son aşamasına geldik" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yenilenebilir enerji projelerinde stratejik işbirliğini derinleştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bu kapsamda, Niğde Bor'da yapılacak yaklaşık 1 milyar dolarlık 1100 megavat depolamalı güneş enerjisi santrali (GES) yatırımı projesinin son aşamasına geldik." ifadesini kullandı.

Türkiye, milyar dolarlık anlaşma için son aşamada! BAE ile işbirliği Niğde'ye GES inşa ettirecek yenilenebilir enerji - 1. Resim

Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, BAE merkezli enerji şirketi Masdar'ın Üst Yöneticisi (CEO) Mohamed Jameel Al Ramahi ve beraberindeki heyeti bakanlıkta ağırladıklarını belirtti.

Türkiye, milyar dolarlık anlaşma için son aşamada! BAE ile işbirliği Niğde'ye GES inşa ettirecek yenilenebilir enerji - 2. Resim

BAE ORTAKLIĞI İLE NİĞDE'YE 1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM 

BAE ile güneş enerjisi, kara ve deniz üstü rüzgar enerjisi projeleri, pompaj depolamalı hidroelektrik ve teknoloji transferi başta olmak üzere ortak yatırım fırsatlarını ele alarak kapsamlı bir işbirliği perspektifi ortaya koyduklarını kaydeden Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda, Niğde Bor'da yapılacak yaklaşık 1 milyar dolarlık 1100 megavat depolamalı GES yatırımı projesinin son aşamasına geldik. Ayrıca potansiyel deniz üstü rüzgar enerjisi santrali, HVDC iletim hattı ve pompaj depolamalı hidroelektrik santrali yatırımları da ele alındı. BAE ile özellikle yenilenebilir enerji projeleri odağında stratejik işbirliğimizi hükümetler arası mutabakat zaptı ile daha da derinleştirmeyi hedefliyoruz. Enerji vizyonumuza güç katacak işbirlikleriyle altyapılarımızı güçlendirerek 2053 net sıfır hedefimize ulaşmayı ve bölgemizde örnek bir dönüşüm modeli oluşturmayı amaçlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı

Macaristan-Türkiye Ümit Milli Takım maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Canlı yayın bilgileri TFF tarafından paylaşıldı!NASA'dan uyarı gibi keşif! "Dünya giderek kararıyor..."
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fed Başkanı Powell'dan 'işsizlik uyarısı'! 'İstihdam artışında keskin yavaşlama' - EkonomiFed Başkanı Powell'dan 'işsizlik uyarısı'!Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı! Altın ve petrolde hareketlenme sürüyor - EkonomiAltın ve petrolde hareketlenme sürüyor112 ülke Türk çayını tercih etti, getirisi büyük oldu! "İhracat her geçen gün yükseliyor" - Ekonomi112 ülke Türk çayını tercih etti, getirisi büyük oldu!Petrolde ivme tersine dönüyor! Günlük 740 bin varilden 710 bin varile düştü - EkonomiPetrolde ivme tersine dönüyor! 740 bin varilden 710 bineDünyanın en büyük moda markaları! Gucci, Chloe ve Loewe'ye 157 milyon ceza - EkonomiGucci, Chloe ve Lowew'ye 157 milyon ceza!Altının kilogram fiyatı 5 milyon 710 bin liraya yükseldi - EkonomiAltının kilogram fiyatı 5 milyon 710 bin liraya yükseldi
Sonraki Haber Yükleniyor...