NASA'dan uyarı gibi keşif! "Dünya giderek kararıyor..."

NASA’nın yeni verilerine göre, gezegenimiz uzaya geri yansıttığı güneş ışığını yirmi yıl öncesine göre daha az yansıtıyor. Yüzdesel olarak küçük bir fark olsa da etkisi büyük; bu durum, Dünya’nın hassas ısı dengesinin giderek daha da bozulduğuna işaret ediyor.

Veriler, NASA’nın CERES uydu cihazlarından geliyor ve bu cihazlar 24 yıldır gezegenin “radyasyon bütçesini” takip ediyor. Bütçe, Dünya’nın güneşten aldığı enerji ile geri yansıttığı enerji arasındaki farkı ölçüyor.

"TEHLİKELİ BİR DENGESİZLİK"

Son zamanlarda matematik tutmuyor: Aldığımız enerji, geri yansıttığımızdan fazla.

Eskiden, geniş Arktik buz ve kar alanları bir ayna gibi davranarak güneş enerjisini uzaya yansıtıyordu. Şimdi, bunların çoğu eridi. Geriye kalan ise açık denizler ve çıplak kayalar, ikisi de mükemmel ısı emiciler. Son yıllarda daha temiz bir hava elde edilmiş olması da bu duruma yardımcı olmadı.

Yani hava daha temiz ve gökyüzü daha mavi görünse de, gezegenin kendisi adeta ateş basmış durumda.

Yahoo News'den edinilen bilgilere göre bilim insanları bunu Dünya’nın radyasyon sisteminde “tehlikeli bir dengesizlik” olarak tanımlıyor. Daha az yansıma, daha fazla hapsolmuş ısı demek ve bu ekstra enerji sessizce durmuyor, daha şiddetli fırtınalar, yükselen denizler ve eriyen buzullar için yakıt sağlıyor.

NASA'NIN VERİSİ NEYE İŞARET EDİYOR?

NASA’nın bulguları iklim araştırmacıları için sürpriz değil, ama yıllardır şüphelenilen şeyi doğruluyor: Gezegenin geri besleme döngüleri artık bizim aleyhimize çalışıyor. Daha az parlak yüzey, daha fazla ısınma demek; bu da daha fazla buz erimesi ve böylece daha az parlak yüzey anlamına geliyor, ve döngü devam ediyor.