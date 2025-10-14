Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > NASA'dan uyarı gibi keşif! "Dünya giderek kararıyor..."

NASA'dan uyarı gibi keşif! "Dünya giderek kararıyor..."

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
NASA&#039;dan uyarı gibi keşif! &quot;Dünya giderek kararıyor...&quot;
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

NASA, Dünya'nın parlaklığına dair çarpıcı bir rapor yayınladı. Raporda, Dünya’nın hassas ısı dengesinin giderek daha da bozulduğuna işaret edilerek, gezegenimizin yıldan yıla karardığına işaret edildi. Bilim insanları bunu Dünya’nın radyasyon sisteminde “tehlikeli bir dengesizlik” olduğunu belirtti.

NASA’nın yeni verilerine göre, gezegenimiz uzaya geri yansıttığı güneş ışığını yirmi yıl öncesine göre daha az yansıtıyor. Yüzdesel olarak küçük bir fark olsa da etkisi büyük; bu durum, Dünya’nın hassas ısı dengesinin giderek daha da bozulduğuna işaret ediyor.

Veriler, NASA’nın CERES uydu cihazlarından geliyor ve bu cihazlar 24 yıldır gezegenin “radyasyon bütçesini” takip ediyor. Bütçe, Dünya’nın güneşten aldığı enerji ile geri yansıttığı enerji arasındaki farkı ölçüyor.

NASA'dan uyarı gibi keşif!

"TEHLİKELİ BİR DENGESİZLİK"

Son zamanlarda matematik tutmuyor: Aldığımız enerji, geri yansıttığımızdan fazla.

Eskiden, geniş Arktik buz ve kar alanları bir ayna gibi davranarak güneş enerjisini uzaya yansıtıyordu. Şimdi, bunların çoğu eridi. Geriye kalan ise açık denizler ve çıplak kayalar, ikisi de mükemmel ısı emiciler. Son yıllarda daha temiz bir hava elde edilmiş olması da bu duruma yardımcı olmadı. 

Yani hava daha temiz ve gökyüzü daha mavi görünse de, gezegenin kendisi adeta ateş basmış durumda.

Yahoo News'den edinilen bilgilere göre bilim insanları bunu Dünya’nın radyasyon sisteminde “tehlikeli bir dengesizlik” olarak tanımlıyor. Daha az yansıma, daha fazla hapsolmuş ısı demek ve bu ekstra enerji sessizce durmuyor, daha şiddetli fırtınalar, yükselen denizler ve eriyen buzullar için yakıt sağlıyor.

NASA'dan uyarı gibi keşif!

NASA'NIN VERİSİ NEYE İŞARET EDİYOR?

NASA’nın bulguları iklim araştırmacıları için sürpriz değil, ama yıllardır şüphelenilen şeyi doğruluyor: Gezegenin geri besleme döngüleri artık bizim aleyhimize çalışıyor. Daha az parlak yüzey, daha fazla ısınma demek; bu da daha fazla buz erimesi ve böylece daha az parlak yüzey anlamına geliyor, ve döngü devam ediyor.

Kaynak: Dış Haberler

Türkiye, milyar dolarlık anlaşma için son aşamada! BAE ile işbirliği Niğde'ye GES inşa ettirecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD’nin başkenti Washington’da '2025 Türk Mirası Ayı' ilan edildi - DünyaABD’nin başkenti Washington’da 'Türk Mirası Ayı' ilan edildiFransa'da sokakları karıştıran emeklilik reformunda geri adım! "O tarihe kadar yaş artışı olmayacak" - DünyaFransa'da sokakları karıştıran reformda geri adımDünya’nın manyetik kalkanı zayıflıyor! Avrupa’nın yarısı risk altında - DünyaAvrupa’nın yarısı risk altında!Trump ile Macron arasında 'soğuk bir savaş'! Gizemli tokalaşma ve 'yap da görelim' sözleri... - DünyaTrump’tan Macron’a: Beni incittin!15 kişilik Filistinli teknokrat yönetimi onaylandı! İsrail Refah kapısını kapattı - Dünyaİsrail Refah kapısını kapattıBarış masasında Türkiye farkı! Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak - DünyaBarış masasında Türkiye farkı!
Sonraki Haber Yükleniyor...