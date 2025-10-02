Mars’a yaklaşan '3I/Atlas' bilim insanlarında merak uyandırdı: Dünya için tehlikeli mi?

Güneş Sistemi dışından gelen "3I/Atlas" adlı kuyruklu yıldız, cuma günü Mars'ın yakınından geçecek. Bilim insanları, "3I/Atlas" Mars'ın 29 milyon kilometre yakınından geçeceğini ve bu geçiş, kuyruklu yıldızın Kızıl Gezegen'e en fazla yaklaştığı nokta olacağını bildirdi. Kuyruklu yıldızın saatte yaklaşık 310 bin kilometre hızla ilerlediğini belirten bilim insanları, yıldızın bugüne kadar gözlemlenen üçüncü yıldızlar arası cisim olma özelliği taşıdığını aktardı. BBC





Avrupa Uzay Ajansının (ESA) Mars yörüngesindeki iki uydusu gözlem için kuyruklu yıldıza yönelirken, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Mars'taki uyduları ve gezgin araçları da gözlemlere destek verecek.

HERHANGİ BİR TEHDİT OLUŞTURMUYOR

Temmuz ayında keşfedilen "3I/Atlas"ın Dünya'ya veya komşu gezegenlere herhangi bir tehdit oluşturmadığı belirtiliyor.

Kuyruklu yıldız, ekim sonunda Güneş'e en yakın noktasına ulaşacak. Kasım ayında Jüpiter ve uydularına doğru yol alan ESA'nın "Juice" uzay aracı da kuyruklu yıldıza ilişkin gözlemlerini sürdürecek.

"3I/Atlas", aralık ayında Dünya'ya en yakın geçişini yaparak 269 milyon kilometre mesafeden geçecek.