'Bebek' gezegen ilk kez görüntülendi! Güneş Sistemi'nde yeni oluşum

Astronomlar, ilk kez genç bir yıldızın etrafındaki çok halkalı ve tozlu diskte oluşum sürecindeki bir gezegenin görüntüsünü kaydetti. Bu keşif, dev gezegenlerin nasıl oluştuğuna dair nadir ve güçlü bir kanıt sundu.

Arizona Üniversitesi’nden Laird Close, “Bu disklerde gözlenen karanlık boşlukların gezegenlerden kaynaklandığını öne süren onlarca teori vardı, ancak bugüne kadar kesin bir kanıt bulunamamıştı. Artık bu boşlukların gerçekten gezegenler tarafından oluşabileceğini biliyoruz” dedi.

"GÜNEŞ SİSTEMİNİN BEBEKLİK FOTOĞRAFINI GÖRMEK GİBİ"

Keşif, Arizona Üniversitesi’nden Close ve Hollanda’daki Leiden Gözlemevi’nden Richelle van Capelleveen’in öncülük ettiği uluslararası araştırma ekibi tarafından yapıldı. Araştırmada yer alan Gabriel Weible, buluşu “Kendi güneş sistemimizin bebeklik fotoğrafını görmek gibi” sözleriyle değerlendirdi.

İlgili Haber Dünya'ya komşu gezegen keşfedildi: Satürn ve Jüpiter'e benziyor

Araştırmacılar, WISPIT 2b adı verilen gezegenin Jüpiter’in yaklaşık beş katı kütleye sahip olduğunu ve yıldızından 56 astronomik birim uzaklıkta bulunduğunu açıkladı. Bu mesafenin, Neptün’ün Güneş’e olan uzaklığının yaklaşık iki katına denk geldiği belirtildi. Sistem içinde ayrıca kütlesi dokuz Jüpiter’e kadar çıkabilen CC1 adlı başka bir gezegen adayı da tespit edildi.

Bilim insanlarına göre bu sistem, milyarlarca yıl önce Jüpiter ve Satürn’ün oluşum süreçlerine dair önemli ipuçları sunuyor. Bulgular, uzun süredir tartışılan “gezegen oluşum disklerindeki karanlık boşlukların gezegenler tarafından mı yoksa farklı etkenlerle mi meydana geldiği” sorusuna da cevap niteliği taşıyor.