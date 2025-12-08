Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü’nde 'İnsanlık için güçlü Türkiye' temasını dünyaya aktaracak. AK Parti İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, "Cumhurbaşkanı’mızın dış politikaya bakışının temelinde insan var. Erdoğan, kaybedenin olmadığı bir şey inşa etti. Ankara ile dostluk edenler kazançlı çıkıyor" dedi.

EMRAH ÖZCAN ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde yarın düzenlenecek Dünya İnsan Hakları Günü programında dünyaya seslenecek.

Konu hakkında gazetemize değerlendirmelerde bulunan AK Parti İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, programın temasının “İnsanlık için güçlü Türkiye” olacağını belirterek, geçmiş yıllarda dünya gündemindeki en kritik insanlık meselelerine odaklandıklarını, bu kez Ankara’nın insanlık adına üstlendiği küresel rolü vurgulamak istediklerini kaydetti.

"ANKARA, KÜRESEL BİR AKTÖR HALİNE GELDİ"

Yalçın, şunları söyledi: "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de kendi insan hakları meseleleri var. AK Parti iktidarları döneminde bunlar çok büyük oranda çözüldü. Artık ülke sınırları ötesinde bir rol oynamaya başlayan Türkiye, küresel bir insan hakları ve adaletin savunucusu hâline geldi. Bu da Cumhurbaşkanı’mızın sahip olduğu siyasi tutum sayesinde gerçekleşti. Bir küresel siyaset vizyonuna dönüşmeye başladı.

Ülkemiz, artık sadece dünyanın herhangi bir yerindeki adaletsizlikleri ve zulümleri seslendirmenin ötesine geçerek, küresel adaletsizlikleri, çözüm söylemiyle beraber çözüm eylemlerini de gerçekleştirebilen ve bunlara somut adımları alabilen bir ülke oldu. Türkiye’nin dostu olmak kıymetli, rakibi olmak ürkütücü bir şey haline geldi. Cumhurbaşkanı’mızın uluslararası prestiji, diplomasi tecrübesi Ankara’yı küresel bir aktör hâline getirdi.

Türkiye etrafına bir istikrar, bir barış ve bir adalet güneşi gibi parlıyor. Cumhurbaşkanı’mızın dış politikaya bakışının temelinde insan var. Erdoğan, kaybedenin olmadığı bir şey inşa etti. Ankara ile dostluk edenler kazançlı çıkıyor."

