Doğum iznini 24 haftaya çıkarmayı öngören taslak çalışmada sona gelindi. AK Parti Meclis Grubu önümüzdeki hafta son düzenlemeleri netleştirecek. Düzenleme ile işçi–memur arasındaki izin farkları giderilirken, babalık izni 10 güne çıkarılacak ve çalışan anneler için destekler artırılacak.

EMRAH ÖZCAN ANKARA - Uzun süredir tartışılan doğum izniyle ilgili taslak çalışma tamamlandı. AK Parti Meclis grubu önümüzdeki hafta konuyla ilgili taslaktaki son pürüzleri giderecek.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hazırlanan taslakta, mevcut mevzuattaki annelere verilen doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 olan 16 haftalık doğum izninin 24 haftaya çıkarılması yer alıyor.

İŞÇİ-MEMUR ARASINDAKİ FARK GİDERİLECEK

Yeni düzenleme işçi ve memurlar arasındaki mevcut hak farklılıkları da giderecek. Eşi doğum yapan işçilere verilen 5 günlük babalık izni 10 güne çıkarılacak. Hâlihazırda memur babalara 10 günlük izin hakkı tanınıyordu. İşçi anneler de memur annelerin kullandığı süt izni kadar izin kullanabilecek.

Hükûmetin doğum iznini daha da fazla artırmaya yönelik bir çalışma yürüttüğü, ancak bu tür uygulamanın kadınların istihdama katılımında bazı olumsuzluklara yol açabileceği dikkate alınıyor. Düzenlemede hem aileyi desteklemesi hem de kadınların iş gücü piyasasında dezavantajlı duruma düşmemesi hedefleniyor.

"AİLE VE ÇOCUK DOSTU" OLMALI

Ev hanımlarına emeklilik ve vergi istisnası gibi teşvikler değerlendirilirken, çalışan anneler için kreşlerin yaygınlaştırılması ile bakım desteğinin artırılması gündemde. Hükûmet kaynakları yalnız yaşayan nüfusun yüzde 20’ye ulaşması nedeniyle de hayatın “aile ve çocuk dostu” hâle getirilmesinin önemine de dikkat çekiyor.

