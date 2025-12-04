Uzun süredir tartışılan doğum izniyle ilgili taslak çalışma tamamlandı. AK Parti Meclis grubu önümüzdeki hafta konu ile ilgili bir araya gelecek ve taslaktaki son pürüzleri giderecek.

Emrah Özcan ANKARA - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan taslakta, mevcut mevzuatta yer alan ve annelere verilen doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 olan 16 haftalık doğum izninin 24 haftaya çıkarılması yer alıyor.

BABALIK İZNİ EŞİTLENİYOR

Edinilen bilgilere göre, yeni düzenleme işçi ve memurlar arasındaki mevcut hak farklılıkları da giderecek. Bu kapsamda eşi doğum yapan işçilere verilen 5 günlük babalık izni 10 güne çıkarılacak. Halihazırda memur babalara 10 günlük izin hakkı tanınıyordu. İşçi anneler de memur annelerin kullandığı süt izni kadar izin kullanabilecek. Böylelikle işçi ve memur arasındaki ayrım ortadan kaldırılacak.

AYRIMCILIK RİSKİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDU

Hükümetin doğum iznini daha da fazla artırmaya yönelik bir çalışma yürüttüğü, ancak bu tür bir uygulamanın kadınların istihdama katılımında bazı olumsuzluklara yol açabileceği uyarılarının dikkate alındığı öğrenildi. Ekonomi yönetimi ile ilgili bakanlıkların yaptığı değerlendirmelerde, doğum izni süresinin aşırı yükseltilmesinin özel sektör tarafından “tercih edilmeyen kadın çalışan” algısını güçlendirebileceği ve işe alımlarda dolaylı bir ayrımcılık riski doğurabileceği ifade edildi. Bu nedenle hükümetin, doğum izni sürelerinde yapılacak artışın hem aileyi destekleyen sosyal politikalarla uyumlu olmasına hem de işgücü piyasasında kadınların dezavantajlı hale gelmemesine özel önem verdiği belirtiliyor.

NÜFUSUN YÜZDE 20’Sİ TEK YAŞIYOR

Bunların yanı sıra 1,48’e gerileyen nüfus artış hızının kısa vadede 1, 42’ye düşmesi öngörülüyor. Bu oran çalışan kadınlarda 1,38 ev hanımlarında ise 1,78 seviyesinde seyrediyor. Hükümet kaynakları, ev hanımlarındaki nüfus artış hızının nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1’in altında kaldığına dikkat çekerken, bu alanda teşvik sağlanması adına ev kadınına emeklilik, vergi istisnası gibi enstrümanların da devreye alınmasının gündemde olduğunu belirtiyor. Çalışan annelerin nüfus artış hızını yukarıya çekmek için ise mahalle tipi kreşlerin yaygınlaştırılması ve çocuk bakım desteklerinin artırılması da masada.

Hükümet kaynakları nüfusun neredeyse yüzde 20’sinin tek yaşadığını belirterek hayatın tüm alanlarının “aile ve çocuk dostu” hale getirilmesinin önemine de dikkat çekiyor.

