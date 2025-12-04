Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sürpriz destek: Çağrısını doğru buluyorum
CHP yönetimine 'arınma' çağrısı yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na, MHP lideri Devlet Bahçeli'den sürpriz bir destek geldi. Bahçeli, "Yönetime karşı yapılan yolsuzluklardan arınma çağrısı doğrudur. Atatürk’ün partisini mahvı perişan ettiler." dedi.
- Kemal Kılıçdaroğlu, CHP yönetimini yolsuzluk iddiaları ve İmralı heyetine katılmaması gibi konularda eleştirmişti.
- MHP lideri Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki "yolsuzluklardan arınma" çağrısını "son derece doğru" bulduğunu belirtti.
- Bahçeli, CHP'nin "tarihin yanlış yerinde durduğunu" ve "yüzyılın en vahim yolsuzluğunun aydınlanması" gerektiğini vurguladı.
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde CHP yönetimini eleştirmiş ve parti içi yolsuzluklardan arınılması gerektiğini ifade etmişti.
Özgür Özel yönetimine meydan okuyan Kılıçdaroğlu, partinin İmralı'ya giden heyete katılmamasını da eleştirmişti.
"ARINMA ÇAĞRISI SON DERECE DOĞRUDUR"
Gelişmeler dikkatle izlenirken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün'e yaptığı açıklamalarda Kılıçdaroğlu'na destek verdi.
Bahçeli, "CHP’nin, tarihin yanlış yerinde durduğunu vurgulayan Bahçeli, "Yönetime karşı yapılan yolsuzluklardan arınma çağrısı doğrudur. Aziz Atatürk’ün partisini mahvı perişan ettiler. CHP yönetiminin her önüne geleni suçlaması doğru ve omurgalı bir tavır değil. Yüzyılın en vahim yolsuzluğunun aydınlanması ve adaletin tecellisi şarttır" ifadelerini kullandı.