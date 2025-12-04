Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosunda görevli zimmet memurunun, 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşle yurt dışına kaçtığı iddiası gündeme damga vurdu. Olayın şüphelisi Erdal Timurtaş hakkında yakalama kararı çıkarılırken Erden Timurtaş kimdir, nerede soruları hız kazandı.

1 Aralık 2025 tarihinde Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda yaşanan hırsızlık olayı sonrası başlatılan soruşturma, kamuoyunda geniş yankı buldu. Zimmet memuru olarak görev yapan Erdal Timurtaş’ın uzun süredir işe gelmediğinin fark edilmesiyle başlayan süreç, adliyede yapılan incelemelerin ardından büyük bir vurgunun ortaya çıkmasıyla sonuçlandı. Peki, Erdal Timurtaş kimdir, olayı ne, nerede?

ERDAL TİMURTAŞ KİMDİR?

Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosunda zimmet memuru olarak görev yapan Erdal Timurtaş, olayın ortaya çıkmasının ardından araştırmaların merkezine yerleşti. Sosyal hayatı ve çevresinde bilinen kişiliğiyle dikkat çeken Timurtaş hakkında çevredeki esnaf, şaşkınlık içeren yorumlar yaptı. Kafeterya işletmecisi Erkut Sunmak, Timurtaş’ın sık sık iş yerine uğrayan, saygılı ve güven veren biri olduğunu, bu nedenle yapılanlara inanmakta zorlandığını ifade etti.

Timurtaş’ın evli ve iki çocuk babası olduğu, eşi öğretmenlik yaparken çevresinde güvenilir biri olarak tanındığı belirtildi. Esnafın anlattıklarına göre Timurtaş’ın maddi bir sıkıntı yaşadığına dair bir belirti görülmemiş işini sorunsuz bir şekilde yürüttüğü biliniyordu.

ERDAL TİMURTAŞ NEREDE?

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, zimmet memuru Erdal Timurtaş’ın 19 Kasım 2025 tarihinden itibaren işe gelmediği tespit edildi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından emanet kasalarının açılması sonrası ortaya çıkan 25 kilo altın ve 50 kilo gümüş kaybı, gözleri Timurtaş’a çevirdi. Yapılan araştırma sonucunda Timurtaş’ın ailesiyle birlikte İngiltere’ye kaçtığı bilgisine ulaşıldı.

Olayı takip eden süreçte Timurtaş’ın WhatsApp üzerinden arkadaşlarına "Ben malları sattım, Allah çarşınıza pazar versin" mesajını gönderdiği öğrenildi. Bunun üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yerine ulaşılıp ulaşılamadığına dair resmi bir açıklama yapılmazken kaçış sürecinin detayları soruşturma kapsamında incelenmeye devam ediyor.

BÜYÜKÇEKMECE ADLİYESİ SOYGUNUNU KİM YAPTI?

Olayın ardından Erdal Timurtaş dışında bir şüpheli daha gündeme geldi. Adliyede görevli Kemal D. isimli çalışan gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan Timurtaş’a ulaşılamazken Kemal D. ifadesi alındıktan sonra hukuki süreç devam ediyor. Savcılık olayın yalnızca iki kişi ile sınırlı olup olmadığını araştırırken, hırsızlığın kapsamı ve muhtemel bağlantılar soruşturmayla netleşecek.

